陈志云返TVB门外遭千夫所指？撰长文亲解打卡原因 爆曾欲离开商台：递过辞职信

现年67岁的资深传媒人陈志云，近日因一张重游TVB电视城的照片，引发全城热议，外界纷纷揣测他是否将「回巢」接替曾志伟的职务。陈志云今日（14日）于社交媒体撰写长文，亲自解开疑团，更惊爆过去曾一度考虑离开效力多年的商业电台，甚至已经递交辞职信。

陈志云引发「回巢」疑云

事件的导火线源于陈志云早前在个人Instagram上分享的一张照片。照片中，他站在TVB门外与吉祥物TVBuddy合照，此举恰逢TVB总经理曾志伟宣布离任之后，时间点的巧合，令他即将重返TVB的传闻甚嚣尘上。

陈志云一原因返TVB门外

陈志云在文中解释，当日只是在将军澳见客后途经TVB，才「忽发奇想，影相留念」。他坦言贴文一出，「反应更大」，不少超过十年未曾联络的朋友都前来恭喜他，但同时亦有声音批评他「食回头草」。

陈志云： 「再见」好敏感

其实在「打卡」事件前，陈志云已因在主持的商台节目《在晴朗的一天出发》中进行倒数，并预告将有「新人事」接任，而引起外界对他去向的猜测。他在文中承认，一个「再见」的宣传录音引来的反应超出预期，令他发现「『再见』呢两个字原来可以咁敏感」，甚至连电台内部的同事也四处打探真相。

陈志云指倒数为宣传策略

原来，这一切只是电台为新节目做的宣传策略。陈志云即将与前立法会议员江玉欢一同主持晚间新节目《又系时候同一天讲再见》。他表示，基于公司的宣传策略，他之前有口难言，无法即时澄清，只能向关心他的人表示「真相好快就会揭晓」。

陈志云自爆于商台曾萌生去意

在最新的发文中，陈志云除了澄清「回巢」传闻，更投下震撼弹，坦承自己并非从未想过离开商台。他写道：「我系咪真系冇谂过离开商台呢？讲老实话，系有嘅。仲试过辞职㖭。」至于究竟发生了什么事，以及最后为何会留下来，陈志云则在文末留下悬念，表示「迟啲继续同大家倾落去」，让外界对他过去在商台的经历更添好奇。

