古天乐开Threads帐户一日吸21万粉丝 同网民疯狂互动开放讲发育？第一个追踪「老婆」

影视圈
更新时间：20:00 2026-01-12 HKT
发布时间：20:00 2026-01-12 HKT

电影版《寻秦记》自上映以来票房大收旺场，主角的古天乐（古仔）近日亦紧贴潮流进驻年轻人最爱的社交平台Threads，以「古天乐Louis Koo」开立新帐号网民互动，但却被网民质疑是PR团队，古天乐即「上水」拍片澄清，帐号开设仅一天已超过21万粉丝关注！

吴肇轩向老板古天乐挑机

「新手」古天乐开设帐号，戏中「老婆」宣萱成为古天乐第一个「追踪」，但亦有网民质疑帐号非古天乐本人：「肯定系PR圑体用佢自己用小号巡视啦！」而隶属他旗下公司的艺人吴肇轩亦斗胆挑机留言：「图都冇张，点信你系古天乐呀，我都系古天乐呀！」古天乐见字即时「做嘢」，除了回复留言说：「估到你哋唔信，好彩影低咗。」然后再亲自拍短片以正视听，片中的他身穿黑西装正在录手机语音，并以《明日战记》的对白霸气回应：「PR圑队就系我，我就系PR圑队，我问你死未？！」其后古天乐亦追踪了他，令吴肇轩十分惊喜，并即晒命写道：「今次我话我赢咗99%。香港人，你哋驳我唔到喇啩？」古天乐再回复：「Follow返你，但借一借你个位问吓大家，我第一条写咩好＠siuhinng你都要答！」

古天乐60「入定」庆祝票房大收

为庆祝「新帐营业」，古天乐于昨日（12日）终于发出第一篇帖文，并写上60个「入定！」再加上一句「纪念我今日入定threads!（大家可以估下第一个post入面仲有咩玄机）利申：估中无奖」。发文一出，随即引来一班网民玩竞猜游戏，但却很快就有人猜中他所指的60个「入定」，原来是6,000万票房的意思！此外，有网民上载古天乐入行初期的yes卡签名，并表示：「原来古天乐以前个签名无咁长」，古天乐搞笑地回复：「只不过以前签𠮶个名未发育！」。

