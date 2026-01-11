Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

一代性感女神李丽珍获富贵「未来女婿」庆祝60岁生日 与许愿所生女儿撞样陈法拉

影视圈
更新时间：11:00 2026-01-11 HKT
发布时间：11:00 2026-01-11 HKT

入行超过40年的李丽珍，是90年代港产电影的三级片女神，由她主演的电影《蜜桃成熟时》、《不扣钮的女孩》、《玉蒲团之玉女心经》及《千言万语》等都红遍中港两地，更成为不少男观众的梦中情人。不经不觉原来女神李丽珍已「登六」，日前女儿许倚榕就晒出与妈咪庆祝生日的影片，李丽珍即使以素颜「真面目」现身，依然被赞状态极好！

李丽珍获网民讃：60还这么年轻

1月8日是李丽珍的60岁生日，其28岁女儿许倚榕（Annise）昨日（10日）就在IG分享生日影片，并写道：「Happy Birthday Mom！！ 珍的爱你！」 影片中开头见到李丽珍与女儿许倚榕及其男友张明伟的三人合照，之后两母女坐在餐桌前，李丽珍素颜上阵、束起头发、穿上便服、身上亦搭着一件外套，女儿送上一个士多啤梨生日蛋糕，蛋糕上的朱古力牌就特别以妈咪名字的「珍」，食字写上「珍的爱您」，然后女儿叫妈咪许愿，李丽珍随即闭上眼睛、双手合十许愿，旁边的女儿就一直望住妈咪，之后两母女齐齐吹蜡烛。吹完蜡烛，李丽珍向着镜头展露甜美笑容。网民纷纷送上祝福，并讃李丽珍超好状态：「永远女神珍妹，祝你生日快乐！多谢乖女分享」、「Happy Birthday！！！ 好美好美」、「祝永远嘅女神珍妹生日快乐 幸福美满」、「60了还这么年轻」等。而李丽珍亦有在小红书分享写道：「60#生日快乐#happybirthday#星朋友暖冬派对#2026一定会更好#我希望你2026年天天都开心」。

相关阅读：回顾李丽珍、钟丽缇、李婉华三大性感女神轰烈情史 《东周刊》独家爆星二代恋情内幕

李丽珍女儿恋富贵男友

一代性感女神李丽珍情史丰富，曾经历过一段婚姻，跟著名音乐人许愿相识半年便于1996年结婚，女儿许倚榕翌年出世，可惜婚姻仅四年便结束。许倚榕小时候长得较像爸爸，但越大越靓女，甚至被指撞样陈法拉。2024年底底，许倚榕被爆恋上一名富贵音乐人，后来许倚榕更大方认爱是前《爱回家》演员张明伟。据了解，张明伟的爸爸张永森是一位律师，为自由党创党成员之一，在1993年更获委任为太平绅士、2009年获颁授荣誉勋章、2016年获颁授铜紫荆星章；而他的妈妈则是位英文老师，亦曾任职教育局主理特殊教育。

相关阅读：李丽珍女儿与张明伟甜逛名店 《东周刊》独家爆星二代恋情 李婉华大女、钟丽缇大女男友揭秘

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元朗Yoho Town单位起火，酿一死一伤。梁国峰摄
元朗Yoho Town单位起火 酿1死1受伤昏迷
突发
3小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
20小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
21小时前
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
16小时前
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇闻趣事
5小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
18小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
17小时前
「浪漫战神」今场换上霍宏声，或能转一转手风，为唐献芳 (左) 赢马补数。
霍宏声为唐献芳赢马补数
马圈快讯
22小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT