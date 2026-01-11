一代性感女神李丽珍获富贵「未来女婿」庆祝60岁生日 与许愿所生女儿撞样陈法拉

入行超过40年的李丽珍，是90年代港产电影的三级片女神，由她主演的电影《蜜桃成熟时》、《不扣钮的女孩》、《玉蒲团之玉女心经》及《千言万语》等都红遍中港两地，更成为不少男观众的梦中情人。不经不觉原来女神李丽珍已「登六」，日前女儿许倚榕就晒出与妈咪庆祝生日的影片，李丽珍即使以素颜「真面目」现身，依然被赞状态极好！

李丽珍获网民讃：60还这么年轻

1月8日是李丽珍的60岁生日，其28岁女儿许倚榕（Annise）昨日（10日）就在IG分享生日影片，并写道：「Happy Birthday Mom！！ 珍的爱你！」 影片中开头见到李丽珍与女儿许倚榕及其男友张明伟的三人合照，之后两母女坐在餐桌前，李丽珍素颜上阵、束起头发、穿上便服、身上亦搭着一件外套，女儿送上一个士多啤梨生日蛋糕，蛋糕上的朱古力牌就特别以妈咪名字的「珍」，食字写上「珍的爱您」，然后女儿叫妈咪许愿，李丽珍随即闭上眼睛、双手合十许愿，旁边的女儿就一直望住妈咪，之后两母女齐齐吹蜡烛。吹完蜡烛，李丽珍向着镜头展露甜美笑容。网民纷纷送上祝福，并讃李丽珍超好状态：「永远女神珍妹，祝你生日快乐！多谢乖女分享」、「Happy Birthday！！！ 好美好美」、「祝永远嘅女神珍妹生日快乐 幸福美满」、「60了还这么年轻」等。而李丽珍亦有在小红书分享写道：「60#生日快乐#happybirthday#星朋友暖冬派对#2026一定会更好#我希望你2026年天天都开心」。

李丽珍女儿恋富贵男友

一代性感女神李丽珍情史丰富，曾经历过一段婚姻，跟著名音乐人许愿相识半年便于1996年结婚，女儿许倚榕翌年出世，可惜婚姻仅四年便结束。许倚榕小时候长得较像爸爸，但越大越靓女，甚至被指撞样陈法拉。2024年底底，许倚榕被爆恋上一名富贵音乐人，后来许倚榕更大方认爱是前《爱回家》演员张明伟。据了解，张明伟的爸爸张永森是一位律师，为自由党创党成员之一，在1993年更获委任为太平绅士、2009年获颁授荣誉勋章、2016年获颁授铜紫荆星章；而他的妈妈则是位英文老师，亦曾任职教育局主理特殊教育。

