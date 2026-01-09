《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？

由经典剧集改编的电影《寻秦记》在香港上映后气势如虹，票房大收旺场，业界分析有望冲破一亿港元大关，甚至有机会挑战香港卖座冠军宝座。然而，相较于高达3.5亿港元的制作成本，外界普遍担心电影将面临蚀本风险。近日有内地网站披露了演员的片酬表，其中一人以天价片酬远超众人，而作为电影投资方之一的古天乐更是「零片酬」出演，引起热议。

林峰片酬成香港演员之首

根据曝光的片酬资料，作为电影版灵魂人物及投资者，古天乐本次不收取任何片酬，其回报将与最终票房收益挂钩。在一众香港演员中，饰演嬴政的林峰以200万港元成为片酬最高者。

相关阅读：寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途

林峰片酬成香港演员之首

至于其他原班人马，「老婆团」宣萱和郭羡妮的片酬分别为150万及80万港元，滕丽名则为50万港元。已故的廖启智先生当时为友情客串，拍摄三日，古天乐为表心意赠送了6.6万港元的红包。而令人意外的是，内地演员白百何，就收取天价1,500万人民币居首。

《寻秦记》主要演员片酬一览：

演员 片酬

白百何 1500万人民币

林峰 200万港元

宣萱 150万港元

苗侨伟 100万港元

郭羡妮 80万港元

吴樾 50万人民币

滕丽名 50万港元

张继聪 50万港元

陈国邦 15万港元

朱鉴然 15万港元

洪天明 10万港元

古天乐 0港元 (参与票房分红)

白百何为何能问鼎「片酬王」？

最令人意外的是，内地女星白百何的片酬高达1500万人民币（约1630万港元），不仅是香港演员片酬最高的林峰的八倍之多，更远超所有主演。分析指出，白百何之所以能获得天价片酬，全因她在内地市场强大的票房号召力。自2009年起，白百何便凭借多部作品成为内地最炙手可热的一线女星。她主演的电影如《失恋33天》（票房3亿人民币）、《捉妖记》（票房24.36亿人民币）及《捉妖记2》（票房22.37亿人民币），均是票房大获成功的保证。对于高成本的合拍片而言，邀请她加盟无疑是为了撬动庞大的内地市场。

《寻秦记》内地票房受压

尽管《寻秦记》在香港表现出色，但其在内地市场的票房之路却充满挑战。电影在内地公映8天，票房为1.97亿人民币，但同期面临《阿凡达3》和《疯狂动物城2》等好莱坞大片的强力碾压，加上国产悬疑片《匿杀》的分流，导致其排片率始终维持在18%左右，难以创造爆发性的票房成绩。

《寻秦记》全球总票房预测仅4.5亿

根据目前的走势，内地市场对《寻秦记》的最终票房预测约为3.05亿人民币。综合计算，加上香港预估的1亿港元（约9200万人民币）、英国、马来西亚、新加坡等地已贡献的236.9万美元（约1656万人民币），再算上其他东南亚市场的潜在收益，电影的全球总票房预计落在4.5亿人民币（约4.9亿港元）左右。

相关阅读：《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊