曾志伟大呻做TVB总经理辛苦 自爆被子女「恐吓」催促卸任高层：做够未呀丨一周星星

曾志伟早前荣获《万千星辉颁奖典礼2025》「万千光辉荣誉传奇」大奖，回复「自由身」的他终于可以畅所欲言，本周日（11日）晚十点播出的TVB访谈节目《一周星星》，便邀得曾志伟大谈做TVB总经理的得与失。

曾志伟被子女施压望早日卸任

曾志伟亲自钦点黎芷珊主持本集《一周星星》，深入剖白他担任电视广播有限公司（TVB）总经理（节目内容营运）五年来的感受与得失。对于外界最关心的卸任总经理一事，曾志伟在节目中大方回应，直言：「五年对我嚟讲太漫长」。他坦承总经理的身份带来巨大压力，许多真心话因上市公司身份而不能直说，「呢个亦都系我讨厌做总经理嘅原因，我有时想讲啲嘢，佢哋话『你嘅身份唔讲得㗎』、『我哋上市公司嚟㗎，你唔好乜乜乜』，哇……好辛苦呀！都唔似我嘅！」他更笑言，其实子女们早已催促他卸任，甚至发出「恐吓」：「『做够未呀？！』，仔女大咗就恶过你呀！」

曾志伟自评「冇用」揭任内最大遗憾

回顾五年任期，曾志伟谦虚地自评：「我冇谂过我咁鬼冇用，五年先做到咁样。我以为三年就搞掂啦，但呢只游轮太大只，航空母舰嚟。」直言改革不容易。他同时在《一周星星》中透露，任内有一件最想做却未能成事的事，并称：「呢样我觉得最遗憾」，具体内容则留待节目中揭晓。

《中年好声音》成功始料未及

谈及任内广受好评的节目《中年好声音》，曾志伟坦言当初未曾预料到会引起如此巨大的回响，并分享了节目命名背后的小故事。面对外界的批评声音，他亦诚恳地希望观众能多多包涵，解释在「要转亏为盈」的大前提下，节约成本是必要之举，过程中难免会出现问题，希望大家见谅。