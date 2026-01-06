东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应

今晚（6日）《东张西望》报导一宗妻子红杏出墙，令年长夫有家归不得的故事。报《东张》的何先生表示于50多岁时意外获得麟儿，当时十分高兴，到翌年其妻冯小姐更再多生一个女儿，令他突然成为四孩之父。其妻之后将手机借给大女使用，但内里竟藏着妈妈和另一名男人的床照，大女更发现奸夫是其父亲的朋友。大女将事实告之爸爸，何先生在检验DNA后知道该两名小朋友都并非亲生骨肉，自己帮出轨妻子白白养了数年「便宜仔女」。

何先生跟前妻本为老板秘书关系

何先生向《东张》表示，他跟冯小姐的恋情于2003年开始，当时四十多岁的何先生是公司老板，而廿多岁的冯小姐则是秘书，何先生表示：「当时佢同我讲屋企冇电，想喺公司瞓一晚，我话你咪瞓啰，点知佢话隔篱冇冷气，最终走咗嚟同我瞓」。二人发生关系，之后有了BB后决定结婚。

相关阅读：东张西望｜已婚港女跟「靓仔机师」情欲对话 堕「包裹情骗局」被呃5万元 认愧对老公：对唔住

何先生50多岁两年抱两起疑心

之后冯小姐好快帮何先生诞下两名女儿，到2017年，冯小姐告之何先生有了身孕，之后诞下一名儿子，何先生话：「我当时好开心，咁耐之后突然有个仔，个个都话个仔好似我咁，肥嘟嘟」。翌年冯小姐再生一女，何先生亦开始起疑：「两公婆呢啲最清楚啦。佢出面同个男人搞完，可以返嚟揾我补飞，你话呢个人贱唔贱格？」。

冯小姐电话充斥通奸证据

天网灰灰，一次冯小姐将手机借予大女使用，竟忘了将私密相片删除，大女发现妈妈和另一男人的床照和其他亲热照片，并发现该男子是何先生和冯小姐平时会联络的朋友罗先生，而罗先生亦属有家室之人。大女最后决定将真相告之爸爸。

何先生白养便宜仔女

握有冯小姐通奸证据的何先生，之后验过三子、四女的DNA，不出所料都并非自己骨肉：「𠮶阵成个世界黑晒。一个唔止，仲要两个咁样去呃我，我真系好伤」。何先生之后带走大女、二女决定和冯小姐离婚，两夫妻即时嗌大交，冯小姐理直气壮，指香港没有通奸罪，她一定要分何先生一半身家。

何先生：呢个女人会有报应

最后上完法庭，判二人共同拥有的物业，需于4个月内以不低于1,000万出售，但之后因为未能卖出而引起之后事端。何先生因为之后经济出现问题，希望返回该物业居住，不过冯小姐却不允许；之后和新欢罗先生，于同屋苑置业的冯小姐更索性自己搬入旧居，之后何先生多次想重返物业都不果，双方更多次报警。何先生表示：「呢个人无论同边个一齐都唔会专一，就算之后同奸夫一齐都唔会专一。呢个人一定会有报应」。

相关阅读：前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差