陈百祥自称提携佘诗曼 惊爆四届视后家事：得我知边个系佢老窦 曾积怨阿佘被公然「问候」

影视圈
更新时间：16:03 2026-01-06 HKT
发布时间：16:03 2026-01-06 HKT

现年50岁佘诗曼，刚于TVB《万千星辉颁奖典礼》中再夺视后，个人累积视后次数已经有4次，成为夺得该奖最多的女演员，成绩斐然。近日75岁的陈百祥（叻哥）在内地出席苑琼丹（苑仔）直播公司的开幕仪式时语出惊人，自称四届视后佘诗曼正是由提携出来，更爆料称自己是唯一知道阿佘亲生父亲是谁的人，瞬即成为全场焦点。

陈百祥：我提携佘诗曼出嚟

现年50岁的佘诗曼早前在TVB颁奖礼上第四度封后，刷新纪录，事业再创高峰。 正当全城热话之际，75岁的陈百祥在佛山力撑好友苑琼丹的新公司开幕礼时，竟向在场人士大爆与阿佘的渊源：「当年系我提携佢出嚟，你哋知唔知？我喺意大利识佢妈妈，得我一个知边个系佢老窦。」

相关阅读：万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞

陈百祥台上公然寸佘诗曼

陈百祥忆述，阿佘参选1997年香港小姐时，其母亲曾致电给他。 叻哥当时半开玩笑地「乱噏」道：「我话包佢头三名」，没想到阿佘最终真的夺得季军，一举入行，叻哥的「预言」竟一语成谶。 其实陈百祥和佘诗曼的确是大有渊源，于2017年剧集《赌城群英会》中，陈百祥于宣传时表示：「佘诗曼有戏就快啲拍喇，因为再唔拍，佘诗曼好快就要做马国明个老母（要演小生马国明的母亲）」，佘诗曼立即企出来霸气反击：「我做....老母呀！」，十分搞笑。

陈百祥戏弄陈浩民

同场的陈浩民被问及与苑仔合作直播的经验时，叻哥突然插话，旧事重提：「讲番以前佘诗曼、以前啲女友。」吓得陈浩民连忙出手掩着叻哥的嘴。 苑琼丹见状即时打圆场，转话题叫叻哥评论好友曾志伟离开TVB一事。 对此，叻哥先是幽默地说：「我哋唔讲矮过5呎嘅人！」随后正经地表示，替曾志伟感到高兴。 

陈百祥指曾志伟功成身退

陈百祥形容志伟是「功成身退」，并称赞对方做得很好：「你很难将一个已经低层的事业，慢慢拉上来，不过很辛苦的！我也觉得佢很辛苦，但现在功成身退，他自己觉得开心就好」。

相关阅读：一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后

