叱咤2025｜邓丽欣首夺我最喜爱的女歌手 23年后再上叱咤台：我冇放弃过

影视圈
更新时间：23:35 2026-01-01 HKT
发布时间：23:35 2026-01-01 HKT

邓丽欣／我最喜爱的女歌手丨《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》于2026年1月1日晚上假亚洲国际博览馆一号展馆（Arena）举行。叱咤2025以「难先要你做」为主题，旨在勉励所有歌手勇于接受挑战，突破自我。乐迷可透过叱咤903、881903.commy903.com、Hong Kong Toolbar手机应用程式、商台节目重温应用程式及ViuTV 99台进行现场直播见证赛果。叱咤2025「我最喜爱的女歌手」得主为邓丽欣，令在场乐迷十分惊喜。「我最喜爱的女歌手」由邓丽欣大热夺得。

叱咤2025丨邓丽欣夺我最喜爱的女歌手

邓丽欣穿上全黑色战衣上台十分型格，并从森美手上取过奖项。她眼泛泪光地表示：「我应承过自己唔可以喊。我对上一次上嚟呢个台，系23年前攞新人奖。当时我感觉，我离呢个台好远，我唔知几时可以上嚟攞奖。之后我嚟过呢度几年，我好羡慕，我唔系羡慕其他歌手可以攞奖，而系我好羡慕佢哋可以好自信咁喺台上唱歌。」

邓丽欣：呢个故事好励志

邓丽欣之后表示：「我有迷惘过，有逃避过，有怀疑过，但冇放弃过。我知有人喺前面等紧我，我无论几细步，几慢，我都向前行。多谢你哋推咗我上嚟，原来唔放弃，系可以推返上嚟。我想将呢个励志故事，送畀自我怀疑嘅朋友，希望你哋可以相信自己，只要继续向前行，就可以揾到属于自己嘅舞台」。

