叱咤2025｜姜涛缺席仍获我最喜爱的男歌手 姜糖疯狂欢呼全晚声势最强 最喜爱歌曲奖6连霸

备受瞩目的乐坛盛事《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》于2026年1月1日晚上7时，假亚洲国际博览馆一号展馆（Arena）举行。叱咤2025以「难先要你做」为主题，旨在勉励所有歌手勇于接受挑战，突破自我。乐迷可透过叱咤903、881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手机应用程式、商台节目重温应用程式及ViuTV 99台进行现场直播见证赛果。叱咤2025「我最喜爱的男歌手」今年「叱咤乐坛我最喜爱的男歌手」最后五强分别为MC 张天赋、林家谦、姜涛、张敬轩、卢瀚霆 Anson Lo。最终虽然MIRROR缺席颁奖礼，不过仍无阻姜涛第4次夺得「我最喜爱的男歌手」。

叱咤2025丨姜涛夺我最喜爱的男歌手

正如之前宣布，MIRROR今年因工作关系而缺席，未有出席叱咤颁奖礼，奖项由所属公司高层代领，不过现场依然极多姜糖，她们举起偶像闪灯非常齐心，声势极度浩大，即使偶像未在现场仍无阻姜糖支持的决心。当宣布姜涛第4度夺得「我最喜爱的男歌手」时，全场欢呼声始起彼落，相信是全晚最大的欢呼声。

相关阅读：叱咤2025｜冯允谦首夺男歌手金奖感动流泪叫好惊：唔知大家有咩反应 3年前求婚成功仍未结婚

叱咤2025｜姜涛夺「最喜爱的歌曲大奖」

《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》的「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲大奖」最后五强分别为：Anson Lo 卢瀚霆《Lemonade》、姜涛《On a Sunny Day》、林家谦《四月物语》、Ian 陈卓贤《给千亿颗星选中的二人》及MC 张天赋《说谎者》，最终姜涛凭《On a Sunny Day》，连续6届夺得「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲大奖」，而MIRROR亦都夺得「叱咤乐坛我最喜爱的组合」。

相关阅读：叱咤2025｜邓丽欣23年后再上叱咤台 首夺我最喜爱的女歌手强忍泪水 感激赐励志故事：我冇放弃过