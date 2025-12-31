宣萱「爱回家群姐Look」出席《寻秦记》首映礼 衣著成焦点惊变「伊莎贝拉群」

电影《寻秦记》昨日（30日）在尖沙咀星光大道举行盛大的首映礼，一众主角及配角盛装出席。其中，宣萱的衣著意外成为网民热议的焦点，不少人笑指她的造型与热门处境剧《爱‧回家之开心速递》中的「群姐」（许思敏饰）惊人地相似。

宣萱造型与群姐穿搭有八成似

电影《寻秦记》首映礼上，宣萱以一身时尚的造型亮相。她将头发俐落地向后梳起，身穿一件鲜橙色V领针织衫，内搭一件湖水绿色的恤衫，下身配以一条宽松的酒红色长裤，整体造型色彩鲜明，充满层次感。

然而，眼利的网民马上发现，这个「橙色加绿色」的配搭，与《爱回家》中清洁女工「群姐」的经典造型有著异曲同工之妙，直指两者打扮有八成似。「群姐」在剧中经常穿著一件橙色的拉链外套，配上绿色的Polo衫，这个形象早已深入民心。

网民：似曾相识的感觉

宣萱的造型曝光后，立即在threads引起讨论。有网民截图对比二人的衣著，留言道：「今日宣萱宣传寻秦记有似曾相识嘅感觉，原来同群姐撞衫」，引来不少网民共鸣。另一位网民更幽默地写道：「Umm...宣萱个look有啲似伊莎贝拉群，唔知有冇得好似群姐咁有收风plan卖」，巧妙地结合了「群姐」在剧中爱收风（打探消息）的性格特点，令人忍俊不禁。

