万千星辉颁奖典礼2025｜《新闻女王2》李施嬅提名最佳女主角 父破产变落难千金 屡恋渣男情路坎坷

TVB颁奖礼2025／最佳女主角／李施嬅丨香港电视广播有限公司（TVB）年度盛事《 万千星辉颁奖典礼2025》于1月4日在澳门上葡京综合渡假村隆重举行。李施嬅凭《新闻女王2》中「张家妍」一角，获提名《万千星辉颁奖典礼2025》的「最佳女主角」。

TVB颁奖礼2025丨李施嬅被批评恋爱脑

李施嬅近年因接拍《新闻女王》系列剧集，在内地人气上升。虽然事业得意，但她的感情路却是波折重重，近日更因与前未婚夫车崇健一同出演内地真人骚《再见爱人5》而引发网民热议，被批评「恋爱脑」。

TVB颁奖礼2025丨李施嬅家道中落

现年44岁的李施嬅，出身于富裕家庭，父亲曾经营电脑公司，家住九肚山独立屋。她7岁时随家人移民加拿大多伦多，并在当地名牌学府多伦多大学主修会计，是圈中有名的高学历才女。2003年，她回港参选香港小姐，获得「最上镜小姐」及「才艺小姐」奖项后入行，但2004年其父生意失败，李父欠下1.2亿元巨债导致破产，让她一夜间由富家千金变为需要为家庭分忧的落难公主，更曾为供养弟妹而经历过一段艰苦的日子。

TVB颁奖礼2025丨李施嬅曾于加国发展

尽管家道中落，李施嬅并未放弃，反而更努力打拼。她在无线电视（TVB）服务多年，参演过多部脍炙人口的剧集。近年，她更冲出香港，回到加拿大发展，主演剧集《血与水》（Blood and Water）并担任监制，更凭该剧获得加拿大影视奖「最佳女配角」提名，在国际舞台上崭露头角，成绩斐然。

TVB颁奖礼2025丨李施嬅婚事挞Q

李施嬅的情路亦相当崎岖，她曾与邓健泓有过一段广为人知的五年情，也曾与圈外人展开姐弟恋，但都无疾而终。2021年2月，她宣布与星级健身教练车崇健（Anson Cha）订婚，外界以为她终觅得良缘，岂料在2025年2月，她突然宣布两人已经分手，结束8年半的感情。

TVB颁奖礼2025丨李施嬅遭批「恋爱脑」

分手后，李施嬅与前未婚夫车崇健一同登上内地情感真人骚《再见爱人5》，在节目中剖白分手原因。李施嬅在节目中透露，男方在筹备婚礼上态度消极，对她的关心及陪伴亦不足，坦言对方「爱工作比爱我更多」，让她心灰意冷，最终决定忍痛分手。节目播出后，车崇健的种种表现引来网民猛烈批评。然而，在其中一集，李施嬅因心疼前度成为众矢之的，竟选择「不分手」，此举令大批网民感到震惊和不解，纷纷留言批评她「恋爱脑」，认为她过于心软，更劝她不要复合。尽管外界议论纷纷，李施嬅与车崇健的关系似乎在节目中有缓和迹象，未来发展仍是未知之数。

