陈庭欣分手丨彩丰行老板杨振源屋邨出身曾做地盘 19岁接手化妆品生意 与前妻育有两子

2010年港姐冠军陈庭欣（Toby）今日（29日）宣布与拍拖8年的「彩丰行」老板杨振源（Benny）和平分手。随著两人分道扬镳，这位常被冠上「十亿富商」称号的笋盘，其背景及发迹史再度成为外界焦点。

杨振源屋邨出身创美容王国

现年47岁的杨振源，并非出身于富裕家庭。他在屯门的公共屋邨长大，早年曾当地盘工人。19岁那年，他毅然接手父母的化妆品生意，从此踏入美容行业。据杨振源早年受访，他透露当时对化妆品研发产生浓厚兴趣，透过自学及不断试验，一手包办公司近九成的产品研发。1995年，杨振源与母亲共同创立本土护肤品牌「彩丰行」，品牌标榜「香港制造」，并自设厂房，成为全港首间获GMP认证的厂房。

创业初期，为了维持产品的性价比，杨振源坚持「平价路线」，选择在租金较低的楼上舖开店，并将节省下来的成本回馈给消费者。凭借亲民的价格和不俗的品质，「彩丰行」成功打响名堂，业务蒸蒸日上，至今在港澳地区已拥有近30间分店。

杨振源「十亿身家」之谜

随著生意越做越大，杨振源的身家水涨船高。他曾被冠以「十亿富商」的称号，出入以名车代步，并持有多个豪宅及工厦单位，有指物业估值近两亿港元。不过，陈庭欣在拍拖期间曾公开澄清，表示男友的身家并不如外界所传的那么夸张，希望外界不要误会。

杨振源前妻是芭蕾舞教师

在与陈庭欣交往前，杨振源曾有一段婚姻，与芭蕾舞教师前妻Macy，育有两子。离婚后，他的感情生活亦相当精彩，曾与艺人孙慧雪及刘依静传出绯闻。2018年，杨振源与陈庭欣公开恋情，两人不时在IG高调放闪。在长达八年的感情中，即使男方曾传出与金发女子出海的绯闻，陈庭欣当时亦选择投下信任一票。如今两人「因了解而分开」，令不少网民惊讶。

