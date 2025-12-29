陈庭欣认与富商杨振源分手 缺席男友生日会早暗示八年情断 公开分手原因：不涉第三者

前港姐冠军陈庭欣（Toby）与传闻有10亿元身家的「彩丰行」老板杨振源（Benny）拍拖八年，近日惊传分手。早前有网民发现两人鲜有公开互动，就连杨振源生日、圣诞节聚会等重要节日，陈庭欣都未有现身，引发外界揣测。陈庭欣今日（29日）出席活动，承认与杨振源已分手。

陈庭欣：因了解而分手

陈庭欣今日于尖沙咀出席活动时，亲证与杨振源已分手两、三个月。她表示，两人是和平分手，不涉及第三者：「因了解而分手」，透露与前男友仍然是朋友关系。

陈庭欣恋杨振源屡传婚讯

回顾两人的恋情，陈庭欣自与杨振源拍拖后，生活品质三级跳，更搬入豪宅，被外界冠上「十亿女友」的称号。两人过去不时在社交平台放闪，陈庭欣亦多次出面力挺男友，感情看似稳定。杨振源是本土护肤品牌「彩丰行」老板，在港澳地区拥有近30间分店，被指身家丰厚。但陈庭欣曾澄清一直想找机会解释，男友的身家并不如外界所传的那么多，希望大家不要再误会。

然而，甜蜜的恋情最终仍不敌时间的考验。早前已有报导指两人感情生变，除了杨振源的生日会不见陈庭欣踪影，连圣诞节也各自度过，如今陈庭欣正式宣布分手，让外界不用再「估估吓」。