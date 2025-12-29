佘诗曼遭幕后人苦缠狂轰：庸才、疯子 离奇被公审引港台网民围观 发烂渣原因曝光

三届视后佘诗曼近年凭借剧集《新闻女王》及《新闻女王2》人气再度急升，令她成为影视作品的抢手货。昨日（12日），一名自称台湾编剧的网民「吴洛」在社交平台Threads上，公开发文公审佘诗曼及其团队，指责对方在收到其剧本后「已读不回」，长达38天毫无音讯，事件引发港台两地网民热议。

编剧怒斥佘诗曼团队是庸才

该名为「吴洛」的编剧在Threads上连续发文，表示自己于11月20日向佘诗曼团队寄出名为《恸‧动》的原创剧本，但至今整整38天，音讯全无。他认为，佘诗曼团队的沉默，对于影视圈是极大的讽刺。吴洛在文中措辞激烈，怒斥：「我现在确信，你们不仅是庸才，更是一群无视艺术价值的疯子。」他上传了多张截图作为「证据」，包括他发送给佘诗曼官方IG的私讯，以及多封寄往不同信箱的邮件，证明自己曾多次尝试联系。

他在文中对佘诗曼团队喊话：「你们以为凭借流量就能抹灭真相？既然你们没胆量承认失职，那我也会用我的方式，确保这份『一个月的沉默』连同剧本的重量，最终会呈现在佘小姐面前。」他认为自己作为创作者，理应得到最基本的尊重，并要求一个公平的对待。

相关阅读：50岁佘诗曼激罕挑战性感尺度 Deep V战衣中门大开直落肚脐 身材火辣仍有少女味

网民一面倒力撑佘诗曼

然而，这场公审并未替吴洛赢得同情，反而引来大量网民的围观和批评。留言区几乎一面倒地支持佘诗曼，并反过来质问吴洛。许多网民直言：「我一开始想说佘是谁，后来发现是佘诗曼…不是啊，你谁啊？为甚么他们要回复你？」质疑他是否有权要求回复。不少人指出，艺人工作室没有义务回复主动投稿，这是行业常态，「大把创作人投稿／自荐都无下文嫁啦，一日几百个email仲得闲reply你咩？」更有网民比喻：「好似interview fail咗，间公司都唔会同你讲返。」普遍认为吴洛的行为是情绪勒索，不应将未获回复的挫败感转化为公开攻击，甚至有人觉得他的行为荒谬。

相关阅读：Yahoo全年搜寻人气榜2025丨TVB小生上榜大战姜涛 佘诗曼主演《新闻女王2》输给一节目

风向逆转编剧急「灭火」

在遭到网民猛烈抨击后，吴洛再度发文，态度明显软化。他表示自己承认情绪可能偏激，但本意是出于对佘诗曼的尊重和欣赏，不希望她错过好作品。他解释，采取激烈手段是因为正常渠道得不到回应，并强调「我核心尊且敬爱心中的前辈」，最后更呼吁大家不要去攻击佘诗曼，「最后希望大家不要去打扰佘诗曼，她是最无辜的，谢谢。」尽管吴洛试图为自己辩解，但多数网民并不买帐，认为他的行为已经对佘诗曼及其团队造成困扰。

相关阅读：佘诗曼上海食饭被偷拍警觉性强 反应意想不到见真实人品 穿紧身上衣尽现曲线如少女