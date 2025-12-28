中年好声音4｜前新秀冠军何晶晶强势回归 曾击败郑俊弘 原来效力TVB一部门多年

今晚（28日）播出最新一集《中年好声音4》香港赛区战况激烈，再有三名参赛者勇夺5灯直接晋级，令香港赛区的5灯选手增至六位。在一众实力唱将中，现年42岁的家庭主妇何晶晶甫登场即成为全场焦点。她献唱《女神》时，凭著一个顺滑动听的高音，成功打动评审张佳添、谷娅溦和海儿，获得三盏灯。

何晶晶曾参加新秀击败郑俊弘

现年42岁的家庭主妇何晶晶，甫登场便引起关注。原来她曾是2001年《全球华人新秀歌唱大赛》香港区选拔赛的冠军，击败郑俊弘赢得冠军「金咪大奖」，实力不容小觑。在赢得比赛后，何晶晶因种种原因转战配音界，并在五年前离开TVB成为全职妈妈。这次在两个儿子的鼓励下，她决心重返阔别多年的歌唱舞台。

对于何晶晶献唱郑欣宜的《女神》的精湛表现，评审们给予高度评价。张佳添大赞：「你嘅感情系帮到你嘅，令我觉得你唱歌好有内心嘅思想、好有感觉。同埋佢一升key，我哋大家就嚟啦一齐揿灯，因为你带动到我哋。」周国丰亦称赞她：「你好懂得声音运用，你好入咪，你把声令人听得好舒服。」

唱将陈颖诗挑战周国丰

另一位选手陈颖诗则带来了全晚最催泪的表演。她选唱了高难度歌曲《I Will Always Love You》，并在演唱前透露这首歌对她而言有个「阴影」，而这个阴影的来源正是在座评审周国丰。原来，陈颖诗早前参加歌唱比赛时，正是演唱此曲，当时被评判周国丰直指「选错歌」。为了克服心魔，陈颖诗勇敢地在《中年好声音4》的舞台上再次挑战此曲。她充满力量的演绎获得了四位评审的认可。张佳添为她的勇气鼓掌，而当年给予「负评」的周国丰解释，此曲难度极高，对歌手状态要求严苛，但他同时肯定陈颖诗绝对有能力唱好其他歌曲，并得到他的认同。最终，陈颖诗同样获得四灯，成功进入等候区。

