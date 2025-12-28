小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出

55岁的前商台DJ小仪（阮小仪）近日宣布结婚，一张与老公拖手、戴上婚戒的照片成为全城热话。由于小仪至今都未公布老公身份，因此引起网民热烈猜男方身份。今日（28日）有网民分析小仪上载到IG的照片，可见男方手上戴著的手表，与小仪的绯闻旧拍档金刚极为相似，引发网民热议，新郎哥莫非就是金刚？

小仪老公身上线索与金刚吻合？

事源有网民将小仪的公布婚讯照，与金刚的照片作对比，发帖称：「好肯定小仪同金刚结婚 只手同只表matched，恭喜」。该网民指照片中男士的手形及佩戴的黑色手表，都与金刚甚为相似。此番言论一出，立即引来大量网民讨论。

小仪曾被传力追金刚

小仪与金刚因合作主持《街坊厨神》系列而深入民心，更一度传出绯闻。当年曾有报导指小仪力追金刚，但金刚在接受访问时曾笑著否认，称两人仅是「心灵上系好朋友」，更开玩笑说：「虽然我个人好，但唔够佛心。」他表示小仪是「冻龄女神」，自己不敢高攀，并强调两人并非对方喜欢的类型。

网民提出三大疑点

正当该网民认定小仪与金刚修成正果之际，其他网民却提出了不少疑点。有人指出，男方佩戴的手表款式（疑似G-Shock）非常普遍：「周街都系」，不能单凭手表就认定是金刚。更有眼利的网民比较手部细节：「呢只男人手感觉老过金刚好多」、「金刚手指粗好多和有肉好多」，认为并非金刚本人。

此外，考虑到金刚过往的女友均是性感尤物，也让部分网民对他与小仪的组合抱持怀疑态度。随后，更有网民上载一张小仪曾在IG分享过的聚会照，可见小仪与另一位男士坐在一起，并留言：「会唔会系呢个啊？」，令事件更加扑朔迷离，质疑这位男士被怀疑可能才是新郎的「真身」。

