Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

男星豪门旧爱于柬埔寨狼狈被捕！涉做淫媒、吸毒 传与中国富商拍拖兼怀孕

影视圈
更新时间：23:00 2025-12-24 HKT
发布时间：23:00 2025-12-24 HKT

南韩南阳乳业豪门孙女黄荷娜，曾与前东方神起和JYJ成员朴有天爱得轰烈，二人一度订婚，最后却撕破脸，成为话题人物。近年黄荷娜多次因毒品风波惹官非，即使她逃到柬埔寨，甚至传出怀有身孕，最终仍难逃法网，于今日（24日）在金边国际机场被捕，并遭遣返回韩国接受调查。

黄荷娜跨国逃亡狼狈被捕

据韩国媒体报导，韩国警方经过长期追踪，今日凌晨在柬埔寨金边国际机场的出境大厅，成功将准备登机返回韩国的黄荷娜逮捕。班机于早上7点50分抵达韩国后，她随即被押送至京畿道果川警察署。警方表示，黄荷娜因涉嫌购买与吸食安非他命等罪名正在接受调查，但因案件仍在侦办初期，无法透露更多细节。

相关阅读：朴有天遭所属社控签双重合约 法院下令暂禁演艺活动

黄荷娜多次吸毒屡教不改

黄荷娜的毒品丑闻早已不是新闻。她自2015年起便多次因吸食安非他命被捕。2019年，她曾一度获得缓刑，但却未珍惜机会，2020年再度因吸毒被判刑1年8个月。去年，她又因毒品案遭立案调查，为了逃避牢狱之灾，她先是逃往泰国，后又辗转非法入境柬埔寨，逼得韩国警方不得不向国际刑警组织申请红色通缉令，展开全球追捕。

相关阅读：小S节目嘉宾爆被韩星邀入厕所性交 　朴有天胜利成嫌疑人

黄荷娜传涉做性交易仲介

令人咋舌的是，黄荷娜在逃亡期间的生活似乎「多姿多彩」。根据韩国媒体引述知情人士的爆料，她在柬埔寨不仅涉嫌从事性交易仲介、贩毒、洗钱等非法勾当，更传出与当地一位高层人士交往，出双入对，还在夜店举办奢华派对，生活过得相当高调。

不仅如此，关于她已经怀孕的传闻也甚嚣尘上。据她身边的友人透露，黄荷娜亲口证实自己「怀孕中」，并住在当地的高级住宅区，腹部也已明显隆起。据传，孩子的父亲是一位中国富商，但这些消息目前均未获得官方证实。随著黄荷娜被遣返回国，她所涉及的一连串惊人指控，以及在海外的种种谜团，或将由韩国司法单位一一揭开。

相关阅读：朴有天爆双重合约懒理禁令照开工 经理人怒告索偿400万港元

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
10小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
18小时前
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
05:55
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
申诉热话
10小时前
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
影视圈
3小时前
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
影视圈
8小时前
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 两原因或被迫提早行动
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 事前欲订潘晓颖命案事发酒店
两岸热话
7小时前
校长烧肉全线结业！1年内连执3间 曾推$88放题「反攻深圳」网民：呢个市道几努力都系难挨...
校长烧肉全线结业！1年内连执3间 曾推$88放题「反攻深圳」 网民：呢个市道几努力都系难挨…
饮食
9小时前
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
影视圈
9小时前
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
10小时前
梁爱豁达面对人生最后阶段 上面收通告就拜拜 忆述亡子老泪纵横：生生死死都系我自己一个人！
梁爱豁达面对人生最后阶段 上面收通告就拜拜 忆述亡子老泪纵横：生生死死都系我自己一个人！
影视圈
15小时前