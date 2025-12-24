男星豪门旧爱于柬埔寨狼狈被捕！涉做淫媒、吸毒 传与中国富商拍拖兼怀孕

南韩南阳乳业豪门孙女黄荷娜，曾与前东方神起和JYJ成员朴有天爱得轰烈，二人一度订婚，最后却撕破脸，成为话题人物。近年黄荷娜多次因毒品风波惹官非，即使她逃到柬埔寨，甚至传出怀有身孕，最终仍难逃法网，于今日（24日）在金边国际机场被捕，并遭遣返回韩国接受调查。

黄荷娜跨国逃亡狼狈被捕

据韩国媒体报导，韩国警方经过长期追踪，今日凌晨在柬埔寨金边国际机场的出境大厅，成功将准备登机返回韩国的黄荷娜逮捕。班机于早上7点50分抵达韩国后，她随即被押送至京畿道果川警察署。警方表示，黄荷娜因涉嫌购买与吸食安非他命等罪名正在接受调查，但因案件仍在侦办初期，无法透露更多细节。

黄荷娜多次吸毒屡教不改

黄荷娜的毒品丑闻早已不是新闻。她自2015年起便多次因吸食安非他命被捕。2019年，她曾一度获得缓刑，但却未珍惜机会，2020年再度因吸毒被判刑1年8个月。去年，她又因毒品案遭立案调查，为了逃避牢狱之灾，她先是逃往泰国，后又辗转非法入境柬埔寨，逼得韩国警方不得不向国际刑警组织申请红色通缉令，展开全球追捕。

黄荷娜传涉做性交易仲介

令人咋舌的是，黄荷娜在逃亡期间的生活似乎「多姿多彩」。根据韩国媒体引述知情人士的爆料，她在柬埔寨不仅涉嫌从事性交易仲介、贩毒、洗钱等非法勾当，更传出与当地一位高层人士交往，出双入对，还在夜店举办奢华派对，生活过得相当高调。

不仅如此，关于她已经怀孕的传闻也甚嚣尘上。据她身边的友人透露，黄荷娜亲口证实自己「怀孕中」，并住在当地的高级住宅区，腹部也已明显隆起。据传，孩子的父亲是一位中国富商，但这些消息目前均未获得官方证实。随著黄荷娜被遣返回国，她所涉及的一连串惊人指控，以及在海外的种种谜团，或将由韩国司法单位一一揭开。

