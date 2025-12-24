明星圣诞节晒温馨！麦明诗三代外游B仔首过白色圣诞 前小生加国豪宅开派对礼物堆积如山

圣诞节是普天同庆、与家人温馨共聚的日子。一众明星也纷纷在IG上分享他们与家人的幸福时光，整个画面洋溢著满满的爱与温暖。

余安安三代同堂半岛酒店享圣诞大餐

余安安在IG分享，今年终于能与所有家庭成员在香港齐聚，举行一年一度的传统家庭圣诞晚餐。从照片可见，他们一家三代，包括两个女儿及可爱的孙仔等，选在著名的半岛酒店庆祝。众人在酒店华丽的圣诞树和楼梯前拍下多张温馨合照，孙仔戴著红色冷帽，十分抢镜。晚餐菜式亦相当丰富，除了有圣诞蛋糕外，还有暖意融融的芝士火锅。余安安感性地写下：「非常珍惜这段宝贵的时光」，并透露家中「最年轻的成员」还需再等两年才能加入，字里行间充满了对家庭团聚的感恩与喜悦。

石修一家五口温馨满泻

石修亦分享了充满节日气氛的全家福，照片中，石修与太太、儿子陈宇琛、新抱林佑蔚及宝贝孙女，一家五口在圣诞树前合影。众人脸上挂著灿烂的笑容，对著镜头摆出V字手势，画面温馨满泻，尽显三代同堂的天伦之乐。

麦明诗妈妈雪地凑孙

麦明诗的妈妈麦何小娟则与家人在外地享受了一个白色圣诞。她于IG上载了多张在雪地拍摄的照片，包括与丈夫的恩爱合照，以及多张与孙仔的互动照片。其中一张她开心地将穿得像小圆球的孙仔抱起，笑得合不拢嘴，隔著屏幕都能感受到她弄孙为乐的幸福。

杜挺豪加拿大豪宅开派对

已移民加拿大多年的前亚视小生杜挺豪，则分享了在家中举办圣诞派对的热闹影片。影片中可见，他的豪宅布置充满圣诞气氛，圣诞树下堆满了数十份礼物，场面墟冚。一家大小除了围在一起打边炉、享受美食外，最开心的环节莫过于拆礼物。每个人都收获满满，脸上挂著满足的笑容，气氛欢乐。

苏韵姿为母亲制造圣诞回忆

《爱·回家之开心速递》的「熊心如」苏韵姿趁著妈妈从加拿大返港，特意带妈妈去参加圣诞花环工作坊，为她返回加拿大前制造美好回忆。苏韵姿在影片中表示，妈妈平时就喜欢插花，而圣诞节是她最喜欢的节日。她感触地说，长大离家后，过节的感觉与以往很不同，因此非常珍惜能与妈妈在香港共度的时光。母女二人拿著亲手制作的圣诞花环合照，场面十分温馨。

