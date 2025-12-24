刘嘉玲堡垒级豪宅迎圣诞节 名牌奢侈品装饰巨型圣诞树 屋内迷宫式间格大公开

今日12月24日是平安夜，影后刘嘉玲提早邀多位好友到访其豪宅迎接圣诞节。刘嘉玲昨日（23日）在IG分享豪宅内部已布置完毕，她与好友雷林静怡、周汶锜、上山诗钠在家欢聚，公开合照及大方分享豪宅内的圣诞布置，可见装潢极尽奢华，同时充满浓厚的艺术气息，让一众网民赞叹不已。

刘嘉玲客厅中央摆巨型圣诞树

从刘嘉玲于IG分享的影片中可见，客厅中央摆放了一棵几乎触及天花板的巨型圣诞树，树上挂满了鲜艳的红色饰品与闪烁的灯饰，与树下堆积如山的精致奢侈品礼物相映成趣，圣诞气氛十足。

刘嘉玲屋内挂童年肖像画

屋内的设计巧妙融合了古典与现代风格，燃烧著熊熊烈火的壁炉为冬日带来温暖，壁炉上方点缀著圣诞花环，与天花板垂下的华丽水晶吊灯交相辉映，无不彰显出刘嘉玲超凡的审美品味。整个空间以节庆的红色与深绿色为主调，舒适的红色沙发与为晚宴精心布置的长餐桌，预示著一场盛大而温馨的圣诞派对即将在此举行。更引人注目的是，楼梯旁的墙上悬挂了刘嘉玲童年肖像的画作与角落摆放的独特雕塑，十足一座充满个人风格的艺术殿堂。

刘嘉玲爱犬穿圣诞装

在充满温馨的节日气氛中，刘嘉玲也没忘记为家中的爱犬成员增添节日色彩。她细心地为狗狗们穿上可爱的圣诞主题服饰，并在华丽的圣诞树前与牠们亲密合照。镜头前，刘嘉玲抱著打扮得精致可爱的爱犬，脸上洋溢著幸福的笑容，画面温馨动人。这不仅展现了她对宠物的无限宠爱，也为这个奢华的家增添了几分俏皮与温情，完美呈现了她对生活品质与家庭温暖的极致追求。

