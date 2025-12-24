王祖蓝好友罹难得热心人义助办理身后事 乔宏遗孀小金子来港献唱

王祖蓝以「艺人之家」成员身份出心出力，为《普世平安星光夜音乐会》（23日）忙不停，谈及举办是次音乐会，他感到开心、感动，首要是现在全场爆满，「唔使破产，唔会蚀得太多。」

忧阮兆祥「封埋扮嘢」令「福禄寿」拆伙

是次演唱会得到许多歌手支持，包括来自台湾的黄国伦及90多岁的乔妈（小金子）来港献唱，王祖蓝称这场地没有伤健设施，故需要许多壮男帮助坐轮椅的乔妈上台，也花了半个小时处理。谈及王祖蓝好友葬身大埔宏福苑火灾的善后情况，他表示感恩香港有许多热心人士义助为死者办理身后事，至少让家属不用担心。另外获得善长人翁的支持，送赠了逾千张门票予宏福苑灾民的家属、义工、辅导员、消房及救护员等相关人士观看音乐会。

此外，王祖蓝、李思捷和阮兆祥组成的「福禄寿」刚传出成员之一阮兆祥「封咪」唔做DJ的消息。王祖蓝称，阮兆祥经常想「转玩法」，形容对方「家大业大」，可能工作真的太烦重，称无论他去到那里，都是一名开心果；他说：「我哋『福禄寿』一定会聚埋，佢而家系『封咪』，唔好『封埋扮嘢』呀，佢封埋扮嘢嘅话，我同思捷点算？」

