Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

王祖蓝好友罹难得热心人义助办理身后事 乔宏遗孀小金子来港献唱

影视圈
更新时间：14:15 2025-12-24 HKT
发布时间：14:15 2025-12-24 HKT

王祖蓝以「艺人之家」成员身份出心出力，为《普世平安星光夜音乐会》（23日）忙不停，谈及举办是次音乐会，他感到开心、感动，首要是现在全场爆满，「唔使破产，唔会蚀得太多。」

忧阮兆祥「封埋扮嘢」令「福禄寿」拆伙

是次演唱会得到许多歌手支持，包括来自台湾的黄国伦及90多岁的乔妈（小金子）来港献唱，王祖蓝称这场地没有伤健设施，故需要许多壮男帮助坐轮椅的乔妈上台，也花了半个小时处理。谈及王祖蓝好友葬身大埔宏福苑火灾的善后情况，他表示感恩香港有许多热心人士义助为死者办理身后事，至少让家属不用担心。另外获得善长人翁的支持，送赠了逾千张门票予宏福苑灾民的家属、义工、辅导员、消房及救护员等相关人士观看音乐会。

此外，王祖蓝、李思捷和阮兆祥组成的「福禄寿」刚传出成员之一阮兆祥「封咪」唔做DJ的消息。王祖蓝称，阮兆祥经常想「转玩法」，形容对方「家大业大」，可能工作真的太烦重，称无论他去到那里，都是一名开心果；他说：「我哋『福禄寿』一定会聚埋，佢而家系『封咪』，唔好『封埋扮嘢』呀，佢封埋扮嘢嘅话，我同思捷点算？」

相关文章︰宏福苑五级火｜王祖蓝证好友罹难 含泪忆从失联到盼望遗体完整心碎过程：需要接受事实

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
9小时前
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
时事热话
5小时前
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚 妻子爆闺房乐：他真的很强 曾陷百亿欠债风波
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
影视圈
5小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
2025-12-23 12:04 HKT
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
23小时前
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
影视圈
20小时前
梁爱豁达面对人生最后阶段 上面收通告就拜拜 忆述亡子老泪纵横：生生死死都系我自己一个人！
梁爱豁达面对人生最后阶段 上面收通告就拜拜 忆述亡子老泪纵横：生生死死都系我自己一个人！
影视圈
6小时前
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
影视圈
22小时前
粤车南下第一滴血！违泊感受地道「牛肉干」 司机认错交罚款：兜了很多圈都没泊位
社会
4小时前
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
22小时前