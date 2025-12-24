Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

45岁「失婚金像影后」突然暴瘦惹忧心  着松身衫难掩突变身形  精神萎靡苦恼官司缠身？

影视圈
更新时间：11:00 2025-12-24 HKT
发布时间：11:00 2025-12-24 HKT

现年45岁的香港金像影后张栢芝，近年将事业重心转往内地，人气不减，更传坐拥高达10亿人民币身家。然而，事业得意的她近日却官司缠身，被追讨巨额赔偿，或因此压力巨大，身心状态备受关注。有网民近日在新加坡偶遇张栢芝，她明显暴获精神萎靡，实在令人忧心。

张栢芝难掩憔悴

有网民在新加坡机场偶遇张栢芝，并将合照分享至社交平台。照片中，张栢芝的最新状态引起粉丝极大忧虑。从照片可见，她头戴啡色Cap帽、眼镜及蓝色口罩，将整张脸「包到冚」，打扮极为低调。虽然她亲切地与粉丝合照，摆出胜利手势，但口罩上方露出的双眼却难掩疲态，眼神憔悴，昔日神采不再。

张栢芝突然暴瘦

更令人忧心的是她明显暴瘦的身形。她身穿一套极为宽松的黑色长袖衣裤，试图遮掩身形，但反而更显其骨感轮廓。她露出的手腕和手指关节分明，纤细得仿佛一折就断，整个人瘦了一大圈，与过往的健康形象判若两人，落寞之情溢于言表，激瘦的模样令人心酸。

张栢芝官司缠身压力大？

张栢芝的憔悴状态，不禁让人联想到她近期的困境。早前她在内地综艺节目《一路繁花2》中，无预警自爆早已立下遗嘱，消息震撼全场。如今又身陷官司风波，双重压力下，难怪身心俱疲。粉丝们看到照片后纷纷表示心痛，留言希望她能保重身体，好好吃饭，早日解决烦恼，重新展现昔日的光彩。

