海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出

TVB王牌选秀节目《中年好声音4》正在热播，今季除了参赛者战况激烈，评审席亦同样充满看点。节目组今季在镜头布局上作出特别安排，在评审席增设了GoPro低角度镜头，一改以往只能拍摄评审上半身的做法，令评审们的完整坐姿一览无遗。这个「福利镜头」意外地让评审之一、有「音乐女神」之称的海儿老师成为了网民热议的焦点。

海儿雪白美腿一览无遗

向来以出众颜值和完美身材见称的海儿，在节目中经常以短裙或热裤等时尚造型亮相。在新镜头下，她坐在评审席上专心聆听参赛者演唱时，一双修长白滑的美腿在镜头前展露无遗，画面相当吸睛。海儿于节目中多次穿短裙和短裤亮相，不论是身穿型格皮裙配长靴，还是优雅的白色短裙，海儿都能完美驾驭，观众既能听好歌，亦可看到海儿的超美造型，简直极尽视听之娱。这些画面无疑为紧张的比赛增添了视觉上的「冰淇淋」，让观众在欣赏专业音乐点评的同时，也能大饱眼福。

张佳添一部位力抗海儿美腿

对于这个「精心布局」的镜头，另一位评审张佳添亦在社交媒体上「认证」。他幽默地表示：「我绝对认同今年镜头系经过精心布局，大家睇吓大会除了本人左边一部go pro 拍我按灯，更特登在我右边设多一部低水平直拍我吸睛肚腩，仲唔系精心布局？」，他更风趣地表示，相信自己的「性感肚腩」绝不逊色于海儿的美腿，为观众带来另类「眼福」。此番言论引来海儿本人以「笑到喊」的Emoji回应，两位评审的鬼马互动亦是节目的一大看点。

