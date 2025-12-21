刘嘉玲认曾有更心动的人！惊爆「梁朝伟也不是那么好」 泄36年情路心声：他是最XX我的

影后刘嘉玲与影帝梁朝伟相爱36年，是演艺圈中公认的神仙眷侣。然而，刘嘉玲近日在内地真人骚《一路繁花2》中，与宁静、张栢芝、刘晓庆、何赛飞等女星聚餐时，竟罕有地大谈与梁朝伟的感情内幕，更震撼承认在感情路上曾对其他人动过心，直言一度有「其实梁朝伟也没有那么好」的感觉，坦率的发言引发热议。

刘嘉玲认曾对别人心动

在节目中，宁静向刘嘉玲抛出一个极其尖锐的问题：「你不会有一刻半刻的觉得，其实梁先生（梁朝伟）也没有那么好，还有更喜欢的人？」刘嘉玲在短暂思考后，坦然回答：「其实我有的。」刘嘉玲强调尽管曾有过对其他人心动的瞬间，但经过时间的考验和磨合，她最终的结论是：「但是我最终还是觉得，他（梁朝伟）是最适合我的。」

刘嘉玲指梁朝伟是她最好的选择

刘嘉玲进一步分享她对这段关系的看法，认为自己找到了「最好的选择」。她说：「我还是觉得他是我最好的选择，没有一个人能够比他更优秀。」她更甜蜜地透露，这份认定是双向的，「我很幸运，他也是觉得，我是他最好的选择。」最后，她深情举杯，向老公隔空致意：「谢谢你，梁先生。」

刘嘉玲曾与多位富商传绯闻

刘嘉玲与梁朝伟爱情长跑多年，期间他们各自都与他人传出绯闻。梁朝伟曾传恋上张曼玉、周迅等女星；刘嘉玲也曾与不少富商传出绯闻，包括郭台铭、孙道存、景百孚，甚至传过她与前男友许晋亨复合，但她最终仍跟梁朝伟携手步入婚姻。这次刘嘉玲在节目上的坦白，不仅没有引起负评，反而让许多网民大赞其真实与坦诚，认为这才是长久关系的真实面貌——纵然有过欣赏或心动的时刻，但最终明白谁才是最适合自己的灵魂伴侣。

