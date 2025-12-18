78岁石修晒强劲臂弯吹色士风激似方力申 网民惊讶「基因」传至小方初生B女：石修又抱孙

现年78岁的石修（修哥），多年来都Keep住Fit爆身材，保养得宜，因而有圈中「冻龄型男」称号。近日石修在Threads分享一条在家吹奏色士风的影片，引起网民热议，指他的真实年龄反差劲大，大赞石修的冻龄样劲似45岁方力申。

石修被赞多才多艺

影片中的石修，穿上黑色紧身短袖Tee，身形壮硕、手臂线条结实，拿着色士风吹奏出林子祥的《最爱是谁》，见他闭上眼一脸陶醉地深情演奏，指法相当熟练，有网民都大赞石修多才多艺：「石修吹色士风真系好好听」、「修哥真是多才多艺」等。不过，亦有不少网民将焦点放在78岁石修身上，并留言指他好像吃了防腐剂，冻龄样劲似方力申：「石修究竟食咩大？」、「是小方吗？」、「以为系方力申！」、「由似两父子变似两兄弟先」、「几乎都没甚么变化，男人真是抗老」、「石修身上有一种莫名的魅力，深情而又善解人意的魅力大叔」等。同时亦有网民质疑是AI片：「睇下系唔系AI」、「系咪旧片嚟？」

相关阅读：石修三代同堂庆祝78岁生日 孙女Luna萌爆劲抢fo 型男爷爷被一招融化甜在心

方力申比石修儿子更似「父子」

多年来，方力申（Alex）都被指与石修撞样，甚至比起石修的儿子陈宇琛更似两父子，而最近荣升做爸爸的方力申，其女儿Isla五官轮廓充满了爸爸的影子，额头高且圆滑，鼻型立体挺拔，与爸爸十足饼印。更有网民笑指：「连小方个女都有石修影子」、「石修基因已传到去小方个女度」、「个鼻似足石修」、「石修又抱孙」、「点解无血缘但可以似成咁，劲好笑」。

相关阅读：方力申父系基因超强大 B女似足饼印有超高鼻梁 面珠墩圆润饱满嘴仔微翘劲得意