2025回顾丨逾20对娱圈情侣结婚 胡定欣、小仪出嫁全城狂贺 陈伟霆、金钟国突爆婚讯

2025年即将结束，回顾2025年的娱乐圈大事，当中必定有结婚喜事！最令人感到惊喜的，莫过于陈伟霆与何穗的婚讯，还有胡定欣终于脱单，在今年10月初无预警地宣布与拍拖一年多的外科医生男友陈健华（Akin）已结婚。二人在新西兰南岛的皇后镇（Queenstown）举行浪漫婚礼，消息一出，令一众圈中好友及粉丝又惊又喜。而前DJ小仪亦趁年底宣布婚讯，但老公身份却非常神秘。

2025年回顾丨方力申情人节宣布结婚

方力申2023年与叶萱（Maple）公开认爱后，一直十分低调，叶萱卷入邪教风波要上庭指证，不过方力申贴身陪伴，两人在今年情人节宣布已经结婚，一众艺人及网民都纷纷留言恭喜，其后方力申称当时在美国Santa Monica beach 求婚成功：「租咗架飞机挂个banner有相同字句求婚，之后两个影婚纱相，衫都预先安排好，之后换第二套婚纱嘅时候，第二惊喜出现就系证婚人，最后一对新人都喊哂就咁礼成。」其后再问方力申选择叶萱的原因？他说：「选择结婚系因为爱对方。」

2025年回顾丨卫诗雅嫁医美医生周祉安

卫诗雅（Michelle）今年2月与拍拖两年半的医美医生周祉安（Kenley）结婚，二人先在半山圣母无原罪主教堂举行婚礼，晚上则在港岛香格里拉酒店香岛殿举行婚宴。婚宴上，周医生「子华神」上身向老婆发表爱的宣言：「我对Michelle嘅第一印象呢，其实喺YouTube度见到呢个女仔，都几钟意讲笑，但系讲嘢又好似唔系咁好笑个样，咁我最喜欢佢嘅地方就系佢乐天善良嘅性格啦！同埋一个好钟意帮助人嘅心，我其实系畀佢正面嘅能量所吸引嘅，并唔系你惊世嘅美貌，ok？」卫诗雅闻言，即笑不拢嘴，全场宾客哈哈大笑。

2025年回顾丨黎宽怡与摄影师结束爱情长跑

《东张西望》主持「猫仔」黎宽怡（Kitty）今年2月与拍拖9年的摄影师冯俊升（Sing）结束爱情长跑，黎宽怡曾透露二人相识于拍摄比赛，因为一次几个朋友未按约定而先行去看电影，结果造就了两人的约会：「𠮶阵啱啱同前任分手两天，又伤心又难过，仲要畀班朋友仔卖甩咗。我咪胆粗粗直接约阿Sing陪我睇戏，点知佢真系好想睇部戏，所以我吔两个照出咗去睇」因而二人经过多次接触相处后互生情愫。黎宽怡亦曾大赞阿Sing善良、温柔、对人好细心、富幽默感同亲和力及孝顺，唯一缺点是对食物要求好高：「好彩佢煮嘢食好叻，婚后佢会教我煮嘢食，唔使我饿死。」黎宽怡和阿Sing是教徒，不过早前二人就跟足传统进行过大礼仪式，除了鲍参翅肚、八大精美礼篮与及龙凤嫁囍礼饼外，当然还有两对巨型龙凤鈪、４条金颈链，甚至礼品多到一张枱都「放唔晒」，要额外加多两张枱兼放满地下，足见阿Sing非常爱锡她。

2025年回顾丨郭子豪娶拍拖6年邓卓殷

2018年港姐亚军暨最上镜小姐邓卓殷（Amber）与拍拖6年的前TVB艺人郭子豪（Arnold）今年4月结婚，郭子豪坦言很自豪找到灵魂伴侣，即使经历工作低谷，邓卓殷的正面会令一切变得美好，可说是他的心灵鸡汤。郭子豪又说︰「我拼命为她付出，也看到她为我付出很多，令我认定她。」邓卓殷说：「家人不能拣，唯一能拣是老公，他除了是我的神队友，可以沟通到及互相支持，最重要是互相钟意对方，是有感觉的。」

2025年回顾丨Taylor Swift与美式足球员订婚

乐坛天后Taylor Swift与其美式足球员Travis Kelce在今年8月透过IG公布订婚喜讯！Taylor在贴文中写道：「你们的英语老师和体育老师要结婚了」，并附上5张配图，其中最瞩目的就是Travis单膝跪下向女友求婚的照片，另外又有二人贴面、相拥、两手相握的甜蜜照。据知他一早已向朋友们搜集资料，问晒所有朋友的求婚绝招，故此二人的好友们对订婚消息也不感意外，他们都早知Travis早有跟Taylor结婚的决心，二人的订婚戒指，据说是由纽约著名珠宝店Artifex Fine Jewelry的设计师Kindred Lubeck所设计，估计至少有8卡重。

2025年回顾丨胡定欣与外科医生陈健华结婚

单身9年的43岁胡定欣（Nancy）去年底终于宣布与外科医生陈健华（Akin）拍拖，今年10月在无预警下在IG分享结婚喜讯，帖文中分享多张结婚照，胡定欣披上婚纱与丈夫陈健华蜜切蛋糕，多名圈中好友都留言祝福。从胡定欣分享的照片可见，两人似乎在外地结婚，胡定欣面露甜笑，与老公陈健华在美景之下切结婚蛋糕。「媒人」林盛斌，对于二人结婚他表示极之开心，他又表示二人拍拖一年多，透过了解才一起，不是「闪婚」，大赞医生为人很好，还到世界各地当义工医生，每年离开几个月，胡定欣亦很支持。

2025年回顾丨「40亿千金」蔡颂思婚宴排场劲

已故百亿「海产大王」蔡继有孙女、31岁蔡颂思（Jocelyn）今年3月与日籍金融才俊老公Michihiro Nakaguchi在四季酒店举行婚礼，蔡颂思婚礼极具奢华，单单身上金器已经相当夸张，龙凤鈪挂满身，头上又戴有金凤冠，颈上的金链比PIZZA还要大，一度成为网上热话。其后前蔡颂思移师越南举行婚礼，当日朝早在沙滩上行礼，晚上举行户外婚宴，排场奢华又浪漫，蔡颂思穿上拖尾婚纱，头戴镶满钻石的皇冠，颈上的钻石炼比朱古力豆还要大，「最杀食」当然是谷胸婚纱，逼爆身材一览无遗。

2025年回顾丨陈汉典黄路梓茵结婚震惊外界

34岁台湾女星Lulu（黄路梓茵）与《康熙来了》41岁陈汉典在节目《综艺大热门》合作，二人曾多次被拍档吴宗宪凑成一对，又试过在节目中举行婚礼。今年9月陈汉典与Lulu黄路梓茵在社交平台宣布：「我们两个是真的要结婚了！」震惊外界，婚礼预计在明年1月举行。

2025年回顾丨曾乐彤嫁音乐才子徐浩

音乐才子徐浩和歌手曾乐彤今年10月举行婚礼，徐浩曾表示婚礼主要由自己筹备，笑指曾乐彤只知时间、地点和婚纱，结婚当日接新娘读出爱的宣言时，徐浩称讲到「曾乐」两个字，已经哭至讲不下去：「讲她名字已经决堤，我也不知为何，刚刚注册仪式哭了出来。」问老公爱锡是否开心？曾乐彤开心表示「锡老婆会发达」。问到度蜜月，徐浩希望明年2月起行，曾乐彤即著他不要「空头支票」，又透露二人相处模式不是节日才庆祝，所以一有时间便再去度蜜月。

2025年回顾丨金钟国无预警宣布结婚

韩国男星金钟国今年8月无预警传出结婚消息，韩媒报道指金钟国在京畿道平泽拍摄SBS综艺节目《Running Man》时，与嘉宾张东润、金雅英录制开场期间，突然表示：「有话要说」，之后宣布结婚消息，却未有透露新娘子的身份。据指金钟国的婚礼将在首尔一所私人场地进行，仅邀请家人及亲密朋友参加，不会对外公开。金钟国所属经理人公司表示，今年是金钟国出道30周年，能在这个有意义的年份有新的开始，感觉更加有意义，有希望大家能够支持与祝福一对新人。

2025年回顾丨「铁面陈」升呢「亿万驸马」

在TVB处境剧《爱．回家之开心速递》饰演「铁面陈」的王致狄在今年5月求婚成功，王致狄准备99枝玫瑰及巨型钻戒向女友Nicole求婚，婚礼定于明年举行。早前《东周刊》独家揭露，王致狄的未婚妻Nicole是年销过亿块面膜「协利国际美容集团」的继承人，身家逾亿，有指王致狄开始接触未婚妻的家族生意，升呢「亿万驸马」。

2025年回顾丨黄碧莲峇里婚礼浪漫又奢华

曾在处境剧《爱．回家之开心速递》饰演刁蛮女「Dion」的前港姐黄碧莲（Linna）今年9月在峇里（Bali）举行婚礼，今次婚礼浪漫又奢华，朝早一对新人并在亲友见证下拥吻，后方更放出彩色烟雾，画面已经相当浪漫，到了晚上举行的婚宴，排场相当有格调，巨型宴会厅的正中位置有一个圆型舞池，天花位置挂有巨型水晶灯，穿上低胸婚纱的黄碧莲尽展S曲线，丰满上围尽入眼帘。

2025年回顾丨Tyson Yoshi意大利举行婚礼

Tyson Yoshi（程浚彦）与网红女友Christy在今年7月一连三日在意大利举行婚礼，婚宴走欧式风格，现场布置同样摆满鲜花，餐桌刚是传统欧式婚礼长台，再配上现场的背景管弦乐音乐，令现场气氛非常甜蜜，Tyson Yoshi还婚礼邀请了张敬轩、Jeffrey魏浚笙、Serrini、林家熙（Locker）及女友Marf（邱彦筒）、台湾歌手娄峻硕与太太焦凡凡与及汤令山等等，一度在网上被洗版。到了10月在港补办中式婚宴，新娘子Christy穿上最高级别的「褂王」出门，裙褂一针线都由金银线覆盖，身上的金器阵更是夸张，手上戴有超大粒珍珠镶金戒指，手上戴有4对龙凤鈪，其中1对更是巨型流星锤，颈上更戴有一条巨型金颈链，甚至挂有两对龙凤鈪，连Tyson Yoshi都忍不住笑指：「黄金战士」。

2025年回顾丨容天佑太太Winnie家世显赫

现年30岁、TVB「功夫新星」容天佑今年12月与圈外女友扶天恩（Winnie）行婚宴，据知，容天佑的太太Winnie家世显赫，家族生意庞大，容天佑亦曾说：「佢哋家族都系做关于珠宝，Winnie外公做玉，姨姨做翡翠，爸爸就做钻石首饰批发。我又冇乜压力嘅，佢哋都好支持我，我会用我庞大嘅爱锡爱锡返佢哋。」难怪在婚宴上，新娘的首饰件件都份量十足，甚至过大礼的时候已经非常大阵仗，金器多到摆满枱。

2025年回顾丨金宇彬宣布与申敏儿结婚

36岁韩星金宇彬曾患鼻咽癌，经抗癌数年后逐渐康复，金宇彬在今年11月宣布与申敏儿结婚，消息公布后，大批粉丝纷纷留言祝福。金宇彬透过手写信向fans表示，自己与申敏儿结婚了，「一直想把最重要的消息，亲自第一时间告诉你们。是的，我要结婚了。和长久以来，陪我走到现在的她共组家庭。直到我们再见面那天，一定要保持健康、一直幸福下去，我很快会再和大家见面的。」他又不忘感谢fans一路以来的陪伴和支持。

2025年回顾丨张玉珊获男友卢启贤求婚

张玉珊今年10月获男友卢启贤求婚，她表示已接受求婚超过一年，「我平时都好低调，刚好那天做访问就讲出来，比大家一个惊喜。（几时摆酒结婚？）忙完先结，一谂起要搞酒席就懒，之前搞了一个大型活动有70几围，有很多事要兼顾，虽然可以找wedding planner，但有些事都要亲自处理，有好消息再告诉大家。」

2025年回顾丨陈伟霆何穗秘婚生子

39岁陈伟霆与36岁何穗今年10月官宣成为父母，外界一直关注二人婚期，但原来他们已低调结婚。陈伟霆曾在2011年公开表示自己思想传统，不会接受未婚生子。成为爸爸后，陈伟霆证实与何穗早已低调完婚，儿子的到来是两人共同的规划。谈及初为人父的心情，陈伟霆脸上洋溢著幸福，他分享，即使儿子的哭闹声，对他而言也是「完美的天籁之音」。陈伟霆更透露，将哭闹的儿子抱在怀中，听著自己的心跳声安稳入睡的瞬间，是他人生中最美的时刻。

2025年回顾丨阮小仪无预警自爆婚讯

55岁「黄金盛女」阮小仪在圣诞节（12月25日）在无预警下宣布结婚，她贴上一张无名指戴有戒指的手牵手相并说：「2025年对我嚟讲系一个好年份。多谢你，令我人生下半场更精彩。亦想与爱我的你们分享，多谢你们满满的祝福。圣诞快乐。」小仪今次无预警宣宣布婚讯，不单引来全城祝福，再加上小仪的保密功年做到滴水不漏，触发大家对其老公的身份大感好奇，纷纷作出揣测。指小仪老公从事汽车事业，两人透过友人介绍而认识，为保护爱苗，交往期间极度保密，连商台同事都被蒙在鼓里。

2025年回顾丨庞卓欣晒钻戒宣布结婚

麦明诗死敌、同届港姐亚军庞卓欣（Ada）在12月26日、boxing day宣布与金融才俊男友Patrick结婚。庞卓欣在IG贴上与男友Patrick身在雪地的相片并说：「今年的圣诞节真是太特别了！」相中所见，庞卓欣左手无名指戴有一枚巨型椭圆形钻戒，获男友求婚成功后，庞卓欣和男友Patrick在雪地上亲吻，非常浪漫。

2025年回顾丨堂本光一娶息影女星

日本男团「DOMOTO」（原KinKi Kids）成员堂本光一于12月28日宣布结婚，他所属公司透露老婆是圈外人，而日媒爆料指，堂本光一太太是与他秘恋超过十年的女星佐藤惠美。两人因合作音乐剧结缘，爱情长跑终修正果。据悉，佐藤惠美已于今年9月引退，为婚事做准备。消息一出，粉丝纷纷献上祝福，乐见偶像觅得人生幸福。

2025年回顾丨庄思敏再婚嫁高级督察嫩夫竟然冇注册

45岁已故大马拿督庄宝千金庄思敏（Jacquelin）10月报喜再做人妻，与拍拖未够两年的高级督察黄耀彬（Matthew）在峇里岛举行婚礼。不过庄思敏与老公举行婚礼，二人没有签字注册，她表示自己已经历过前一段失败婚姻，因此再婚没有注册，老公亦尊重其意愿。庄思敏的首段婚姻有注册，但离婚时经历过漫长时间，加上二人没有计划生小朋友，也不打算补办婚宴，实行一切从简。由于与前夫关系不俗，对方在网上向庄思敏送祝福。

2025年回顾丨男神刘俊谦与蔡思韵无预警宣布结婚

现年37岁的男神刘俊谦与现年31岁的蔡思韵在10月14日宣布结婚。刘俊谦因拍摄电影《幻爱》而与老婆蔡思韵相恋，刘俊谦终于在IG发文并分享多张与蔡思韵的婚照，蔡思韵正式升呢为「刘太」，并留言说：「Thank you God for loving us，我们结婚了！」

2025年回顾丨邱芷微陈志忠结婚前夕多波折

在《爱．回家之开心速递》饰演「贾名媛」的邱芷微（Chelffy）今年2月与相恋10年的武打演员男友陈志忠（Wilson）结婚，邱芷微和陈志忠拍拖多年，曾经历过不少事。邱芷微早年曾自爆免疫系统失调，患上类风湿性关节炎，陈志忠则在2020年确诊胃癌，更要做手术切除大半个胃，大前年初完成化疗。在结婚前夕，邱芷微曾贴出陈志忠躺在病床的相片并说：「Wilson突发手术成功。」原来陈志忠今次入院是因为肠胃不适而立即入院做检查：「真系世事难料，今日唔知听日事，临近big day倒数最后10日。我上星期五突然身体出现问题，需要立即入医院，而且更做了一个小手术。」

2025年回顾丨何傲儿希腊低调谭杏蓝注册结婚

37岁何傲儿（现名何天儿）今年2月在IG宣布结婚：「在此蓝天白云作证，跟你此生约定。」不过婚纱照只有未婚年夫的背面与及九一面大侧面，年纪似乎与何傲儿相若。但原来何傲儿已经在希腊低调注册结婚，而且还与家人和好朋友简单食饭庆祝。何傲儿表示于朋友介绍下认识丈夫：「佢系发型设计师，亦都系一间慈善机构嘅董事，我哋相处好舒服，我觉得沟通对我嚟讲系好重要，好多时候我哋都会同对方坦白，佢就好似我嘅soulmate一样。」

2025年回顾丨谭杏蓝披黄金甲巨型龙凤鈪覆盖变金人

YouTuber兼歌手谭杏蓝（小花）今年3月与拍拖约一年的圈外男友Ronald结婚，当日婚礼在户外举行，谭杏蓝曾表示因为太多朋友和家人会出席，所以要分两场举行，一对新人跟足传统仪式，新郎哥穿上传统的中式礼服接新娘，谭杏蓝亦一早准备迎接大日子。当日谭杏蓝过大礼非常大阵仗，单单龙凤鈪都有十几对，其余大大小小金器如金猪牌、颈链等铺满枱，还有两只名表，海味、水果、礼饼、椰子等等几乎堆到出门口，寸步难行，排场超级夸张。一对新人的户外婚礼相当有特色，当日在蓝天白云兼亲朋好友的见证下，谭杏蓝的人生展开了新一页。

