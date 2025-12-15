52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论

现年52岁的1991年港姐季军蔡少芬（Ada），近年主力在内地发展，但最近就重返「娘家」TVB，已8年没有接拍TVB剧的她，伙拍汪明荃、朱茵、姜大卫、黄宗泽等好戏之人拍摄新剧《风华背后》，令一众剧迷十分期待。近日就有网民在沙田野生捕获蔡少芬与好友行街，其素颜肤质令人感惊讶，指她像20多岁的年轻人！

蔡少芬懒理途人目光

近日，有网民在小红书分享了一条标题为「偶遇明星蔡少芬」的影片，并指是在沙田一个商场遇见蔡少芬，影片中的蔡少芬身穿粉红色上衣配黑色长裤、白色波鞋，手上亦拿着一个大水樽，而她一头红色长发就十分抢眼！当日与她同行的女友人就是在内地剧《后宫甄嬛传》饰演「剪秋」姑姑的内地女星杨凯淳翘。贵为圈中隐形富婆的蔡少芬，多年来投资有道，虽然身家丰厚，但依然十分节俭悭家，当日就拍到两人在做特价的百货店行逛，完全未有在意途人目光，继续在货架前左穿右插「扫平货」，相当贴地！

蔡少芬皮肤光滑零斑点

最令人网民感到惊叹的是，已年过半百的蔡少芬，皮肤状态依然极佳，脸部紧致零皱纹，皮肤光滑没有斑点，五官轮廓依然立体，美貌十年如一日。不少网民都留言激赞：「怎样回事，像20岁的年轻人」、「我20岁皮肤状态都没她好」、「羡慕，50岁多素颜能有这个状态真是太棒了」、「皮肤状态这么好，没有甚么斑点」、「素颜有种年轻女孩的感觉」、「没有做过医美的脸就是自然」，不过亦有网民指博主一直尾随拍摄，会令人感到不适，并直言：「明星也是人，希望给予空间。」

