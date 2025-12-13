Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作

影视圈
曾在《黑色追缉令》及《变相怪杰》中，以精湛反派演技深植人心的美国男星彼得·格雷（Peter Greene），于12月12日被发现陈尸在纽约的公寓中，终年60岁。突如其来的消息震惊了娱乐圈，也让许多喜爱他的影迷感到惋惜。

Peter Greene陈尸公寓

据外媒报导，警方在接获报案后前往格林的住处，发现Peter Greene已无生命迹象。据指，由于邻居发现Peter Greene的公寓传出持续超过24小时的音乐声，因此才报警处理。虽然现场没有打斗或外力入侵的迹象，但详细死因仍有待法医鉴定。 

Peter Greene擅长演奸角

经理人Gregg Edwards悲痛地证实了Peter Greene的死讯，并表示：「没有人比彼得更会演坏人。」他也透露，在萤光幕下的Peter Greene，其实拥有不为人知的温柔面，以及一颗宽厚善良的心。他更称赞Peter Greene是地球上最优秀的性格演员之一，也是他很要好的朋友，对于他的离世感到非常不舍。 

Peter Greene凭两电影奠定反派地位

Peter Greene在90年代初期以多个突破性的角色打开知名度。1994年，他在《变相怪杰》中，饰演反派Dorian Tyrell，嚣张跋扈的形象令观众印象深刻。同年，他更在鬼才导演Quentin Tarantino的经典之作《黑色追缉令》中，饰演变态保安Zed，奠定了他「反派专业户」的地位。

Peter Greene留下未完成的遗作

经理人Gregg Edwards透露，Peter Greene原定明年将与Mickey Rourke合作拍摄独立惊悚片《Mascots》，剧组对于他的骤逝感到相当震惊与悲伤。此外，他还有一部纪录片的旁白工作正在进行中。 

