天后私下真实人品大爆料！被千万票房电影功臣揭饭局上举动 目击过程大呼「黐线」

天后杨千嬅早前在红馆完成了一连六场《杨千嬅Live My LIVE演唱会》，《饭戏攻心》导演陈咏燊日前在IG发千字文，爆杨千嬅的真实人品。他更忆述当年仍是小编剧时，在饭局中获杨千嬅主动为不胜酒力的他「顶酒」，又在失业兼转行期间重遇杨千嬅，对方竟能立即认出并亲切问候他，天后的暖心举动，令陈咏燊铭记在心。

陈咏燊不敢开笔写千嬅

陈咏燊发文分享千禧年代担任小编剧时的经历：「方丽娟，是我事业上很重要的名字；杨千嬅，是我创作生涯上不可或缺的一部份。这晚看千嬅演唱会，感受很多，想起更多。其实一直不敢开笔写千嬅，因为经历过的实在太多。」他续说：「我在千禧年代，以小小小编剧身份参与过的十多出电影中，有六出都是由千嬅主演，差不多是作品数目中的一半。我踏入电影圈的首部电影《百分百感觉II》，三出方丽娟（《玉女添丁》、《新扎师妹》、《新扎师妹2》），还有《地下铁》与《煎酿叁宝》，另外还有一个商台广播剧《来不及听你说爱我》。」

杨千嬅为陈咏燊挡酒

陈咏燊在文中表示除了工作，自己甚少主动与明星艺人互动聊天「零私交」，但千嬅就是如此的「方丽娟」，在饭局中竟主动为他「挡酒」：「记得旅程之中某饭局里，某位老板要我干杯，酒力极差的我还在支吾以对之际，千嬅抢出一句『他不喝酒的』便替我挡了（之后是不是代我喝了？我当时已怯到没有印象了）！如日方中的几千万票房女星兼最受欢迎女歌手，替一条蛋散编剧（其实在宣传之旅中，我的身份更只是一个执头执尾的小助理）挡酒，唔系讲笑，我真系唔好意思兼感动到黐线。」

陈咏燊：我有一日会返嚟

陈咏燊亦忆述当年失业转行后与杨千嬅重遇的暖心举动，令他刻骨铭心：「几年后，我离开了电影圈，失业，又转行，与所有电影圈的人断绝了联络。之后某一年，失意的我以『娱乐花絮』拍摄者的身份，在沙田马场的宴会里重遇七年没见，那天穿著华丽晚装到来领奖的千嬅。那刻我在想：她还会对我有印象吗？然而她一看见我，就亲切地弹起来，笑著拍了我一下：『喂！陈咏燊！做咩你喺度嘅？』她零秒就响到我全朵。」然后两人聊天了五分钟凑仔经，最后陈咏燊说：「我有一日会返嚟嘅」，而杨千嬅笑著回应：「唔好讲到咁『咩』啦！」

杨千嬅力撑陈咏燊复出

陈咏燊在文中提到当年在《春嬅救志明》映后分享会担任主持时，杨千嬅突然脱稿向观众介绍他是《新扎师妹》编剧，令他受宠若惊。他还表示当年首部执导电影《逆流大叔》上映时，宣传部同事找杨千嬅帮忙，她二话不说就拍摄影片来撑场；几年后，陈咏燊第二部电影《饭戏攻心》在全国上映，面临甚大的挑战，当时身处上海的杨千嬅亲自包场，并录下现场观众反应，之后再与他视像对谈帮忙撑票房，他说：「对她来说可能都只是小事一桩，都已经忘记了，但对我的意义却很大，我永远永远记得。她就是如此方丽娟；不，她就是如此杨千嬅。」事后杨千嬅亦有留言感谢陈咏燊：「感谢千字文！」

网民讨论杨千嬅为人

陈咏燊的发文引起网民热烈讨论，不少网民力撑杨千嬅，甚至赞杨千嬅有义气：「你系少有写千fa正面嘅人、我多年前电台工作、有次千fa嚟做访问、带咗西饼请大家分享」、「千嬅还是同一个千嬅」、「多谢你让我们更深信更坚定咁支持佢」、「多谢你肯喺呢个风气下写出呢篇文，真系好难得」、「成日话自己记性唔好，其实记得最清楚就系你」、「多年前，系超市sell下嘢饮佢见到都系个句：做咩你系到嘅？之后直接order两箱！」等。