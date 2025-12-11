陈晓华被《东周刊》直击同郭晋安「蜜蜜斟」 首公开回应3字总结 剖析跟朱敏瀚最新关系

最新一期《东周刊》爆出陈晓华与朱敏瀚恋情出现暗涌，被拍到与《金式森林》拍档郭晋安在宣传活动后「蜜蜜斟」，令男友朱敏瀚出招箍煲。陈晓华今日（11日）出席《新闻女王2》宣传活动，就首次公开开腔回应，更用3个「无」来否认跟郭晋安发展。

陈晓华解释「蜜蜜斟」事件

陈晓华解释当日是与郭晋安到西九拍摄宣传片，现场还有其他工作人员，直言曾相约剧中演员一起食饭，问到与郭晋安是否有私下食饭，她即连声否认，「当然无，完全无，无，无，拍宣传片就有，但还有摄影师其他人」。

陈晓华指不用跟朱敏瀚解释

讲到朱敏瀚担心他们戏假情真落力箍煲，陈晓华表示无任何事发生，大家正常生活，自己专心工作，问到是否向朱敏瀚派定心丸？她说：「和你们派定心丸，网上讲到好像真的一样，不想再有绯闻，想专注工作。（他好信妳？）你要问番他。（有无和朱敏瀚解释此事？）无，都无事发生过，所有事都是揣测，不要再发酵」。

陈晓华支持郭晋安任何决定

陈晓华又说旅行和演唱会是很久之前的事，有其他朋友同行，指最近很忙，无再约出去玩，有时间想多陪家人，问到圣诞节会否与朱敏瀚一齐过？她笑言要工作，未必在香港。另外，谈到郭晋安离巢一事，陈晓华表示看新闻才知道，支持他任何决定，不会不舍得他，笑谓平常心对待，相信未来一定再有合作机会。

