《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」

影视圈
更新时间：21:00 2025-12-08 HKT
发布时间：21:00 2025-12-08 HKT

现年29岁，因担任《中年好声音》评审而人气急升的「音乐女神」海儿（陈海儿、Hedy），凭借其音乐才华与偶像级的亮丽外形，成为网民焦点。近日，有网民在香港街头成功「野生捕获」海儿，并将零滤镜下的照片分享至社交平台，引发热烈讨论。

海儿真实状态曝光

从网民分享的照片可见，当晚海儿身穿黑色「Yankees」字样的皮褛，配搭灰色百褶短裙，并将头发束起，一身打扮充满青春少女气息。在没有美颜滤镜的镜头下，海儿正与路人亲切互动，展现甜美笑容。

相关阅读：中年好声音4｜尤淑情首集就做大魔王  海儿激赞最好听《听海》Live  三孩之母美容师有观众缘

海儿一部份显粗？

照片曝光后，网民对海儿的真实状态反应各异。不少粉丝大赞她「皮肤白到发光」，即使在路人视角下依然是「女神级颜值」，状态极佳。然而，也有部分网民持不同意见，认为她脸上略显油光，苹果肌「有啲怪怪哋」，而一双美腿也比平时在镜头上看到的稍为圆润，显得「比较粗」。

海儿获大批粉丝护航

不过大批支持者立即为偶像护航，认为脸上的油光很可能只是现场灯光问题所致，而「肉肉腿」更显健康性感，无损女神风采。事实上，海儿本人对街拍似乎并不在意，她曾大方表示，在茫茫人海中能相遇也是一种缘分。

相关阅读：中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿

