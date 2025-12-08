新闻女王2丨姚宏远系隐藏版爆肌男 拥高学历文武双全 入行逾10年终发围被封「潜力股」

TVB热播台庆剧《新闻女王2》剧情进入白热化阶段，除了Man姐（佘诗曼饰）与古肇华（黄宗泽饰）的权斗戏码引人入胜外，剧中一众「文家军」的表现亦备受关注。其中，在上辑饰演Man姐得力下属姜力恒（Sam）的姚宏远，而在《新闻女王2》中则晋升为SNK副总监。日前他在IG分享花絮照宣传剧集，分享赶拍《新闻女王2》时的疲倦状态，不少网民都指他相中状态搞笑又累得令人心疼。

姚宏远协助Man姐破案

在早前播出的集数中，姜力恒意外寻获问题药物的关键证据，成功协助Man姐将药厂负责人绳之以法，成为破案的关键人物。随著剧情发展，他更获古肇华提拔，跃升为SNK副总监，事业发展平步青云。姚宏远亦在IG分享升职心情，引来马国明、何广沛等一众艺人留言祝贺，足见大家都非常入戏之余，亦可见《新闻女王2》的一众演员在镜头后亦打成一片，合作非常愉快。

姚宏远毕业于美国华盛顿大学

现年34岁的姚宏远，毕业于美国华盛顿大学金融系，2013年透过无线电视艺员训练班入行，至今已逾十年。过去他多饰演小角色，近年终凭借《刑侦12》的「夏轲」及《富贵千团》中重情重义的「Hook区力勤」等角色成功「入屋」，获赞「忠奸皆宜」，戏路广阔。

姚宏远文武双全

除了演艺事业，姚宏远私下更是多才多艺。他不仅精通足球、乒乓球、泰拳等多项运动，更是一名拥有专业牌照的健身教练，绝对是「文武双全」。他亦不时在社交平台大骚健硕身材，钢条般的腹肌线条。从《新闻女王》的「起底专家」，到《新闻女王2》的副总监，姚宏远凭借自身的努力，一步一脚印地在演艺圈站稳阵脚。

