宏福苑五级火｜60年代邵氏女星超渡亡灵及祈福 曾嫁陈鸿烈长居香港 传因第三者离婚

影视圈
更新时间：23:00 2025-12-05 HKT
发布时间：23:00 2025-12-05 HKT

大埔宏福苑于11月26日发生五级大火，造成严重伤亡，社会各界都积极为灾民提供支援和协助，默默受灾居民及逝者以不同方式祷告、祈福。面对是次严重火灾事故，前TVB已故「金牌绿叶」陈鸿烈前妻、76岁的潘迎紫亦两度现身法会为受灾居民祈福、超渡亡灵。 

潘迎紫默默送上祝福

前邵氏女星潘迎紫对事件感到非常难过的，日前在Facebook透露自己前往大埔宏福苑火灾祈福法会，并上载了多张现场照片，发文写道：「今天（11月29）日是大埔宏福苑火灾罹难者头七，晚上喇嘛苏南和格西灵千带领创古密宗佛教中心喇嘛们，特别启建了阿弥陀佛慈悲超渡法会。在这沉痛苦难的日子，祈愿以阿弥陀佛慈悲加持，超荐亡灵，离苦得乐，往生西方极乐世界。」潘迎紫希望所有人能够早日走出伤痛：「面对无常，让我们感到震惊，悲伤，内心动荡......愿以此殊胜功德，回向给一切有情众生，温柔地拥抱内心的沉重，先安定自心，然后彼此陪伴，走出这段伤痛, 携手走我们的人生路。愿现世众生福慧增长，灾障消除，健康平安。南无阿弥陀佛！」

而早前潘迎紫岭有参与祈福会，并发文表示：「我点上一柱清香，跪在阿弥陀佛前，祈请阿弥陀佛大慈大悲引领不幸在火灾中被夺去宝贵生命的众生，早日往生极乐净土、离苦得乐。愿您早日走出伤痛，内心得到平静。」为家属、伤者、救援人员默默送上祝福，祈求大家都能平安健康。

相关阅读：陈鸿烈邵氏影星前妻潘迎紫激罕受访 76岁肌肤胜雪状态惊人 婚纱值半层楼一原因离婚

潘迎紫与陈鸿烈有一段婚姻

潘迎紫于60年代出道，当年与陈鸿烈拍拖7年后，在1971年举行豪华婚礼，有指潘迎紫的婚纱价值连城，珍珠就镶了数十个，价格被指高达5000元，而以当时的楼价，5000元被指可买半层楼，可惜二人婚姻只维持9年便离婚收场。事后潘迎紫曾表示男方有第三者，最终在1980年双方离婚。但离婚后数年，陈鸿烈公开表示自己并无婚内出轨，仅于婚前和婚后曾和其他女性拍拖。

相关阅读：陈鸿烈邵氏影星前妻百岁妈妈离世 描述亡母安详样貌抒发不舍：皮肤仍透着淡淡珍珠光

刘松仁为宏福苑五级火心碎：

