杨千嬅演唱会丨开场前默哀一分钟 尾场唱足42首歌破自己纪录 三度感触落泪：一生人总会遇到很多黑暗

一连六场《杨千嬅Live My LIVE演唱会》昨晚（4日）于红馆圆满结束，开场前大萤幕显示黑底白字悼念大埔火灾罹难者及英勇殉职消防员，向他们的家属及伤者致以最深挚慰问，并全场默哀一分钟。

尾场以舞蹈员跳舞代替空中特技环节

由于第三场舞台装置因讯号问题发生故障，演唱《最好的债》原定从天而降的特技人峰哥无法正常降下，滞留在台顶数小时，待完骚后才返回地面。尾场所见取消了这段空中特技环节，以舞蹈员跳舞代替。不过之后仍保留特技人空中倒吊弹结他环节。全晚演出很多舞台装置效果，与及大萤幕动画，令观众目不暇给。

杨千嬅感谢团队陪伴做好呢份功课

杨千嬅父母、老公丁子高与儿子，以及周柏豪、王敏奕、林智乐、糖妹、林建岳 、乐易玲等到场支持。杨千嬅在尾场十分感触，先后三度落泪，多次哽咽，全晚唱不停，直至encore才开口说话，不过一讲话就忍不住喊，多次强调「陪伴」是很重要：「真心好感恩，今日终于做完六场，上天畀好大功课我去做，感谢所有团队陪伴我一齐做好呢份功课，非常之唔容易。我要多谢所有歌迷嘅陪伴。有好多认识我嘅朋友睇住我大，冇睇住我坏，在人生历程，假设一个人出生系一个单程旅行，我好感恩旅程走到现在非常之满足同好丰富。我好感恩遇到很多伯乐，庆幸我音乐上读咗多间名校，得到好多好作品。」杨千嬅感谢大家30年来的陪伴，直言一生人总会遇到很多黑暗，不断循环，因此需要陪伴，找到自己肯定和勇气，返屋企的路真的很远，回头望很感恩得到这份功课，学到很多关于人生的领悟，令她更理解歌词的意思，将生活实践在音乐里面，因此很想再演绎一次，坚持返香港与陪伴她的朋友一齐分享这些重要歌曲。

杨千嬅自嘲有点骨质疏松疑扭伤膝头

杨千嬅感触表示最后一晚大感不舍，表示人生分开阶段，幼稚园是华星得到很好师资，之后去Paco（黄柏高）学识做一个明星的专业和人情世故，后来去到老板林建岳，令她在电影再下一城，她再强调无论任何时候高低起跌，最重要是陪伴，感谢团队陪伴，说到此又忍不住眼湿湿。千嬅亦多谢父母和儿子，坦言忙个唱没时间理会儿子，随即高呼「I love you!」，其后又多谢主办兼老公丁子高，成就很多不可能时刻。Encore环节唱了十多首歌，杨千嬅表示之前纪录一场唱40首歌，直言不落台一直唱，自嘲有点骨质疏松，若顶不住便换鞋，更自爆刚才听到「啪」一声，不知道是否扭伤膝头。她又说每个人有自己的岗位守护自己的心，再守护身边人，一齐共度艰难时候，希望她的音乐分享这能量，歌曲留在大家心入面。完场观众不愿离场，杨千嬅再出场演唱《可人儿》、《数你》，破纪录共唱了42首歌 ，唱至12时15分超时完骚。

杨千嬅将歌词印在树叶上送祝福

骚后，杨千嬅接受访问坦言非常感动，指这条回家路很长，再见多年没见的老朋友。谈到个唱临时多改动，是否很大压力？杨千嬅表示幸而丁生公司及演唱会团队即时讨论，这是一件好大事情，各方面有好大感受，是伤痛的事，团队以最快速度去处理大家情绪，将音乐变成一种净化，分享正能量，并直接捐助灾民。对于火灾事故，杨千嬅表示不开心，每一个香港长大的人都会好伤痛，尤其自己是妈妈，对于家庭突如其来失去是好悲痛。她指团队里有认识的朋友住在灾区痛失家园，对方来到后台，杨千嬅予以安慰和陪伴。杨千嬅表示每人有自己的风浪，怎去消化情绪和守护自己的心，因此要互相支持。 她指其歌词也救她很多次，所以将歌词重要句子印在树叶上（台顶飘下来的树叶），送祝福说话，看到会有份温暖，又自称较多愁善感。

杨千嬅获特技团队送赠大相架致谢

提到之前因讯号问题令特技人滞留在舞台顶，杨千嬅表示完骚才知特技人落不到来，锋哥阿头指示最安全处理是留在原位。杨千嬅称主办给予峰哥利是并建议看医生检查一下，峰哥表示没事，并将利是捐出帮助灾民，杨千嬅更获特技团队送赠大相架致谢。谈到扭伤脚，杨千嬅表示穿了很高的高跟鞋，蹲下时听到「咔啦」一声，很惊是断筋，但仍行到楼梯，应该是左膝头拉伤。唱了42首歌，杨千嬅指在其香港演唱会是破纪录，儿子看了头、尾场，并指儿子已长大很独立。杨千嬅又称暂没打算开Part 2，要在家休息，笑言掉低屋企多时，屋企很乱要执拾。由于超时演唱须被罚款，主办丁子高表示：「寻晚都冇睇罚咗几多钱，最紧要千嬅同歌迷可以共渡一个开心嘅晚上。」