《同事三分亲》女星富商老公尖沙咀大炒车  Tesla座驾遭拦腰猛撞损毁严重  救护车赶到急送院

现年38岁的前TVB艺人岑洁仪（Zoey），曾凭《同事三分亲》Helena一角而人气急升，她于2012年离巢，同年跟马来西亚富商Dixon结婚，并育有两名儿子，之后专心相夫教子，一家四口生活美满。但近日Dixon却不幸于尖沙咀遭遇一场严重的交通意外，情况惊险万分，幸好最终有惊无险逃过死门关。岑洁仪丈夫座驾遭宝马拦腰猛撞

事发时，Dixon正驾驶其白色Tesla座驾，在尖沙咀一个交通灯位，被一辆冲红灯的黑色宝马高速拦腰猛撞（T-Bone）。从Dixon在社交媒体上载的照片可见，两车损毁均非常严重。

两车损毁严重 现场触目惊心

Dixon的白色Tesla左边车身被撞至严重凹陷，从车门到车尾都有明显的撞击痕迹，其中左前轮更在巨大冲击力下几乎飞脱，整组轮胎呈不正常角度外翻，可见当时撞击力之猛烈。Dixon对爱驱被毁感到十分心痛，事后将座驾被拖走的照片上载，并写上「You will be missed」（我会挂念你的），表达对座驾的不舍，同时他也感谢座驾在意外中保护了他。至于肇事的黑色宝马，损毁情况更为惨烈。从照片中可见，宝马车头完全撞毁，引擎盖向上折起，车头泵把及零件散落一地，可谓面目全非。

岑洁仪丈夫大难不死

意外发生后，救护车迅速到场，Dixon需躺在担架床上送院检查。从他在救护车内拍下的照片可见，他盖著红毡，手上夹著医疗仪器，幸而并无严重受伤。对比两辆车的损毁程度，Dixon能够仅受轻伤，可谓是不幸中之大幸，成功「逃出死门关」。Dixon事后亦在网上透露，对方司机因冲红灯肇祸，他本想破口大骂，但见到对方车上载有孕妻，才强忍怒火。

岑洁仪曾传恋陶喆

岑洁仪婚后淡出幕前专注家庭，并转型活跃于名媛社交圈，频繁出席奢侈品活动及马场。岑洁仪曾与台湾乐坛巨星陶喆传绯闻，但男方从未承认恋情。岑洁仪近年因高调展示百万钻戒、私人飞机等奢华生活遭质疑炫富，今年初她就曾发文反击：「希望全天下的女人都不要问衣服为什么那么贵，要问自己为什么买不起，价格是由市场决定的，买不起是你自己的问题。」

