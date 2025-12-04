《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

影视圈
更新时间：19:00 2025-12-04 HKT
发布时间：19:00 2025-12-04 HKT

现年32岁，在处境剧《爱．回家之开心速递》中以「范柳元」一角成功入屋的艺人关曜俊（Leo），近年事业与家庭两得意。他的健身教练事业蒸蒸日上，不仅将健身中心「细舖搬大舖」，迁至观塘区一个拥有无敌海景的单位，早前更宣布太太杨韵璇（Twinkle）怀上第三胎，可谓喜事连连。然而，就在人生看似一帆风顺之际，关曜俊却在社交媒体上自爆遇上骗徒，蒙受「超过六位数」的巨额金钱损失。

关曜俊被骗6位数字超惨痛

关曜俊于IG上载了一张对话截图，揭露了这次被骗的困境。关曜俊未有披露被骗的来龙去脉，不过从对话截图中亦可见端倪。从截图中可见，他正心急如焚地寻找一名叫「Dickson」的人士，而与他对话的，正是将Dickson介绍给他的中间人。对话内容显示，该名中间人不断以各种借口推搪，疑似进行情绪勒索。他不时将家人状况，甚至自己需要入院等作为挡箭牌，利用关曜俊的同情心，令他一时心软，未能及时止损，最终导致损失金额高达六位数。关曜俊在帖文中难掩失望与愤怒，怒指「骗徒真系无处不在，顶！」。他亦上载一张在床上的独照，入面他明显心情不佳，并指自己「无奈、愤怒、接受、感恩」。

相关阅读：《爱回家》男星太太第三度怀孕 三年抱三养子女花费不菲急搲捞 网民：系咪要结扎？

关曜俊发展健身事业

关曜俊的演艺事业仍在打拼，但他的健身事业却是圈内外闻名的成功故事。他曾分享自己的奋斗史，21岁便开始担任健身教练并加入TVB，双线发展以维持生计及追寻梦想。26岁时，他与友人合股开设第一间健身室，却不幸遇上社会运动、疫情及股东纠纷而迅速结业。

关曜俊本来事业家庭俱顺境

经过关曜俊一番努力，现时他健身公司再次扩张，新舖不仅空间更大，更拥有「全观塘区最靓」的景色，能够瞭望狮子山及维多利亚港海景。他的努力没有白费，事业越做越好，早前更首次带家人一同乘坐商务舱到日本旅行，生活品质显著提升。

相关阅读：《爱回家》「大只仔」宣布成功买楼 转捞一行疯狂吸金豪宅曝光 曾做保安月入半万

