大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相

郑秀文（Sammi）自大埔宏福苑发生五级火灾，造成逾百人伤亡，包括一名消防员殉职，接近每日更新社交网，为受火糸影响的灾民祈祷，「愿逝者安息，失者得安慰，伤者得医治。」却有网民因为未见到郑秀文捐款的消息曝光，质疑郑秀文「除了祈祷，到底有没有捐钱」，引起大众关注。

郑秀文撰长文交代

郑秀文今日（4日）对受到质疑一事，在IG撰长文交代：「这段文字并非要挑起对骂。只是道出内心感受和说清事实。是平心气和的表达。」对于捐献问题，郑秀文认为最重点在于能够帮助到人：「捐献这行为本身，于我而言，捐献完就作结，并不会纠结著眼于捐献有否被知晓被报导，那并不是我关注的焦点。捐献后的下一分钟，就只著眼于『我们所有捐献者的款项，最终是否能妥善的被使用和分配到有需要的人』。」

郑秀文尊重外界有质疑的权利，但认为有必要澄清：「因为我在前几天上载了一则祈祷的分享，这几天收到的质疑，我非常尊重大家有质疑的权利，但也容许我说清感受和事实。」郑秀文承认从事故发生后，已揾合适机构捐献：「当灾情发生后，焦虑痛心，跟大家一样，最直接想到的，就是开始查找合适机构捐献，希望先藉金钱上帮点忙。而这几天的质疑声浪，著眼点都是『除了祈祷，你（到底）有没有捐钱』？」

郑秀文捐100万予两机构

郑秀文面对质疑谩骂，选择解释清楚：「事实是，跟大部份人一样，灾难之初，捐献是我第一样想到可以做的事情。（我这刻必须很尴尬很难堪的说出），于28号当天我是透过助手处理捐献港币一百万。（分配于红十字会和仁济医院）但我更深的想法是，除了这一点捐献，到底还可以为水深火热的灾民做些甚么？跟大家一样，感觉很无助，很希望自己能做点甚么。」郑秀文才会在前日（2日）在拍摄结束后赶往教堂的祈祷会，为灾民及其家人、消防医护祈祷，是在捐献以外，在无助中能做的事。

郑秀文在分享祈祷后，却开始收到陌生私讯被质疑，询问会否捐款，令她不懂反应：「我明白也尊重质疑者的质疑。因为疑惑者和质疑者皆不知道事实。但我害怕再收到这些，是种无形压力，唯有说清事实。重申，我无意引起对骂或任何激辩。（我外表刚强硬净但其实非常害怕任何对骂冲突）我只是深深觉得对于捐献或如何实践爱和关怀，每个人有不同的处理和看法。」

郑秀文为「花生」事道歉

郑秀文表示是想设法用自己的方法，希望帮得上忙贡献自己，金钱确很重要，但并非唯一关爱方式：「每人捐献银码，随心也量力，集腋成裘，多少无拘，众志成城的真义不在于此吗？」郑秀文对于捐献有自己的看法和处理：「做了就完事了，谁知谁不知，根本不重要。不是重点亦不纠结。代祷也是一种爱他人的方式。『我不视祷告为廉价为耻』。」郑秀文在文末为引起争议道歉：「抱歉。为了捐献这等『花生』事写这篇文字。对不起。但说清了，心才能坦然面对世界。不再被误解，才能直视面对人。」

郑秀文12月4日IG帖文全文如下：

这段文字并非要挑起对骂。只是道出内心感受和说清事实。

是平心气和的表达。

捐献：最重点在于能够帮助到人。

捐献这行为本身，于我而言，捐献完就作结，并不会纠结著眼于捐献有否被知晓被报导，那并不是我关注的焦点。捐献后的下一分钟，就只著眼于「我们所有捐献者的款项，最终是否能妥善的被使用和分配到有需要的人」。

而因为我在前几天上载了一则祈祷的分享，这几天收到的质疑，我非常尊重大家有质疑的权利，但也容许我说清感受和事实。

当灾情发生后，焦虑痛心，跟大家一样，最直接想到的，就是开始查找合适机构捐献，希望先藉金钱上帮点忙。而这几天的质疑声浪，著眼点都是「除了祈祷，你（到底）有没有捐钱」？

面对质疑谩骂，我这刻选择说明。

事实是，跟大部份人一样，灾难之初，捐献是我第一样想到可以做的事情。（ 我这刻必须很尴尬很难堪的说出）， 于28号当天我是透过助手处理捐献港币一百万。（分配于红十字会和仁济医院）但我更深的想法是，除了这一点捐献，到底还可以为水深火热的灾民做些什么？跟大家一样，感觉很无助，很希望自己能做点什么。

在拍戏之际，偶然看到一个教堂呼召为灾民的祈祷会，而那天拍摄竟然真的早收了半小时，飞车前往，很心急因不想错过。

我想说，「祈祷（代祷）从来在我心里，是带有力量，并非虚无的寄托，是对天父的托付以及对别人的爱」，能够在教堂𥚃跟同心祈祷的人和牧者为灾民（及其家人）消防医护祈祷，是捐献以外，在无助中能做的事。

分享祈祷，于我，从不是陌生之事。

而一则祈祷分享，会被质疑到我开始收到陌生私讯，询问会否是否应该捐款，我不懂反应。

我明白也尊重质疑者的质疑。因为疑惑者和质疑者皆不知道事实。

但我害怕再收到这些，是种无形压力，唯有说清事实。

重申，我无意引起对骂或任何激辩。（我外表刚强硬净但其实非常害怕任何对骂冲突）

我只是深深觉得对于捐献或如何实践爱和关怀，每个人有不同的处理和看法。

在灾难当前，每个人都会很难受，也设法用自己的方法，希望帮得上忙贡献自己，捐献的人带着善念，赶去现埸的充满无私，但每个人处境不同，未必每个人都能用捐献或去到现埸来表达这份关切，但他（她）们时刻都心心念念着灾民或关注着灾情，其实都形成一个有爱有力量的vibe, 金钱确很重要，但并非唯一关爱方式。有时，别小看一个网上问候、一个温暖有爱的小图片、充满关怀的赤字片语，一些热心肠的勉励，有时比金钱更可以抚慰到破碎流离的心。

每人捐献银码，随心也量力，集腋成裘，多少无拘，众志成城的真义不在于此吗？

有人选择分享捐献事，是好的事，（以往我偶尔也会分享），因为觉得能彼此激发爱心，也让受助者感受到各界的关切。然而有时，也许被报导出来的善心捐献者，也是被动的。

而我深信，也有很多像我这样的人，对于捐献，会有著自己的看法和处理，做了就完事了，谁知谁不知，根本不重要。不是重点亦不纠结。

而「代祷」是我一向相信的力量。

代祷也是一种爱他人的方式。

「我不视祷告为廉价为耻」。

为别人代祷，甚至彼此手握著手一起祈祷，同悲同泪，那是力量。是安慰。是爱。

继续深深祈求逝者得安息，失者得安慰，伤者得医治。我们所有人的心都破裂了，期盼所有人都能找回重新站起来，重新振作的力量

抱歉。为了捐献这等「花生」事写这篇文字。

对不起。

但说清了，心才能坦然面对世界。

不再被误解，才能直视面对人。