佘诗曼为身后事做好准备 早已立下遗嘱：唔想浪费咗毕生积蓄 历尽生离死别珍惜眼前人

港姐出身的佘诗曼加入TVB后一直受到力捧，曾被誉为「TVB六大花旦」之一，先后参与不少剧集之演出而被称为港剧女王之称，入行第28年的佘诗曼更曾在历届台庆颁奖典礼上，先后勇夺15个个人奖项，数量第一乃为全台之冠，在2023年凭《新闻女王》成为「四料视后」，是首位三度成为多料视后的女演员。

其后佘诗曼在内地发展多年，早年凭剧集《延禧攻略》令她身价暴涨，吸金力惊人的佘诗曼曾被指身家早已破亿，她曾于2011年登上「富比士中国名人榜」，人气排名第67位、收入排名第57位，年收入高达2360万人民币，连同本来在香港投资的至少5个物业，绝对是圈中富婆。在浮华背后，经历过家人生病与及前辈世的佘诗曼表示对生死有所领悟，不讳言已立下遗嘱。

佘诗曼在5岁时爸爸因交通意外离世，佘妈妈当年怀着遗腹子，母兼父职独力凑大三名子女，曾一度经济有困难，直至拿到亡夫意外后的保险金，生活才有改善。佘诗曼曾表示，成长过程中，从未见妈妈气馁或呻辛苦，令她非常佩服，入行后一直努力工作，希望让妈妈过上好日子。佘妈妈的健康曾两度出现问题，试过在夏威夷生活曾因肺部问题进行紧急的大手术，心跳呼吸停顿了20秒，医生请她要有心理准备，早前佘妈妈再度传出生病的消息，更疑一度因接受治疗而导致头发脱落，其后佘诗曼坦言妈妈在一年半前生病，今年生日时许下生日愿望，希望大家能一起为母亲集气，祝愿她身体健康。佘诗曼的契爷许绍雄在今年10月28日因病离世，佘诗曼曾表示早已知道契爷的病情，亦有到医院陪伴对方，而丧礼日前举行，佘诗曼的花牌亦摆近家属位置。佘诗曼亦承诺会照顾契妈及契妹，绝不会因为契爷许绍雄离世就减少见面。

在历经生死边缘的洗礼后，50岁的佘诗曼对人生所拥有的那份深刻体悟，更希望可以回到30岁：「因为30几岁周围发生嘅都系开心事，例如拍拖、结婚、生仔。但系到另一个阶段，面对好多生离死别，我努力学习去调整自己尽快回复正常生活。我而家睇化咗，生老病死系必经，做人始终要向前行，既然一生咁短暂，应该要做多啲帮到人同令自己满足嘅事，仲要更加珍惜眼前人，因你知道几时会突然间冇咗，边个对你好，你就加倍对佢好，要畀佢知道，大胆地话畀佢知『我紧张你、我当你系好朋友』。」 佘诗曼还直言已立下遗嘱：「早阵子立咗，我揾钱咁辛苦，如果我有咩事，都唔想浪费咗毕生积蓄，希望可以按照我意愿分配。」她指近年已放下一半工作，多抽时间陪伴家人：「我而家都会有一个平衡，譬如前几日有人约我吃饭，我先睇妈咪嘅时间，佢有时间我就同佢食饭。」佘诗曼又称早已没有对生儿育女的憧憬，但不会视之为遗憾。

