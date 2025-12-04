Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费

影视圈
更新时间：21:00 2025-12-04 HKT
发布时间：21:00 2025-12-04 HKT

现年61岁的TVB三届视帝黎耀祥，近年大幅减产，主力北上发展并移居中山，进军抖音行列，主力拍片介绍各地美食，转型做「美食KOL」，但偶尔仍会参选剧集演出，在大湾区极高人气，做直播带货更赚到猪笼入水。出名是「爱妻号」的黎耀祥，经常与太太Julia拍拖旅行游山玩水，四处品尝美食，享受生活。日前有内地网民就在野山捕获黎耀祥，站在路边吃平价小食，相当亲民贴地。

黎耀祥贴地又亲民

该名内地网民在小红书分享在内地巧遇视帝黎耀祥的照片，并发文写道：「偶遇香港明星～黎耀祥老师人超好，就坐在我们旁边一起吃热干面！」并表示是在武汉早上的一条街上，遇到黎耀祥吃完早餐便离去了。照片中见黎耀祥穿上黑色连帽卫衣，拿着一小碗干面，站在马路旁边吃着，而他身旁就停泊了一辆汽车，身后却摆放着几张胶椅，椅子上就放了几个纸碗，似是帮衬街头小店。黎耀祥虽然贵为视帝，但仍不介跟市民坐街边吃东西，相当贴地，即使被认出并要求合照，黎耀祥都亲切地跟对方拍照，不网友都留言表示羡慕，甚至读61岁的黎耀祥越来越年轻。

相关阅读：60岁视帝北上定居！中山阔落豪宅曝光有巨型厨房 客厅一物尽显奢华品味

黎耀祥财力惊人

黎耀祥与太太Julia结婚28年，两公婆育有一个儿子黎正桥（Kirk），而Julia同时亦担任黎耀祥经理人，为丈夫打点事业。早前他的儿子曾因为载李丽珍女儿倚榕兜风而传出绯闻。2016年黎耀祥供儿子到美国留学，因儿子曾在社交平台晒出多部名车，当中包括价值310万的McLaren跑车、大黄蜂Camaro座驾，又见有金钢Daytona，而被指过份炫富，更有每个月高达港币20万元的生活费，可见黎耀祥财力相当惊人。

相关阅读：黎耀祥北上发展转玩40万国产车？曾以辣跑当买餸车 囝囝频晒百万名车被批炫富

 

