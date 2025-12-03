大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事

大埔宏福苑（11月26日）发生五级大火，造成严重伤亡，摧毁了无数家庭，社会各界都积极为灾民提供支援和协助，演艺界亦有不少热心人士伸出援手，有钱出钱，有力出力。不过，艺人们捐款的数字就往往成为外界关注焦点，甚至将某些艺人来作比较。昨日YouTube频道「田豪祖3宝channel」开直播，邀请得已故「慈善伶王」新马师曾的长子邓兆尊作客做嘉宾，当中被问到艺人捐款是否有压力时，他就揭开艺人公开捐款数目背后目的！

邓兆尊捐钱冇压力

被指坐拥多个物业、身家过亿的邓兆尊，直播中被问到捐款可有压力时，他即反驳并淡定回应：「我讲你听系冇压力，掉返转讲，点解我要出嚟讲俾人听我捐咗几多钱？！」主持人之一的曾志豪追问：「唔讲，但都会问你有冇捐钱吖嘛？」邓兆尊续说：「每个人有自己睇法，我屋企教我做咗善事唔使讲畀人听，自己心安理得就得。讲你听嘅原因，系我依家揾紧食，我话俾你听因为我费事畀人插。」

接着，邓兆尊继续揭开艺人公开捐款真正目的是为悭税：「第一；其他点解有啲人捐钱会喺自己慈善基金讲出嚟，𠮶啲真系捐钱，私人攞出嚟未必系（会讲）捐钱，因为捐钱例如每年《欢乐满东华》、《仁济》......点解咁多人冲出嚟捐钱，啲大有钱佬，因为啲钱可以抵消佢哋畀嘅税。艺人都一样，例如捐100万，咁税可以扣返（免税额）100万，所以好多艺人冲出嚟我捐咗呢个钱，咁税咪俾少咗啰。」

素海霖：捐几多关你X事

港产AV女优素海霖早前亦向仁济医院捐赠了一笔捐款，虽然获得不少网民支持，但亦有反对声音。素海霖上载了一条自拍短片，她爆seed说：「其实班X样可唔可以收嗲？系呀我会讲粗口，唔使用呢样嘢嚟攻击我。捐几多关你X事咩，人哋都系用紧钱，捐三百蚊又好，三千蚊又好，三万蚊又好，就算三十蚊又好，人哋都系用紧本身呢啲钱去做其他嘢。」她续说：「唔使特登去影响人，好似要情绪勒索，一定要捐边间先得，如果唔系冇用。总之，一有事啲人丑态出晒嚟，食屎啦！」

