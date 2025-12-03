Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事

影视圈
更新时间：17:30 2025-12-03 HKT
发布时间：17:30 2025-12-03 HKT

大埔宏福苑（11月26日）发生五级大火，造成严重伤亡，摧毁了无数家庭，社会各界都积极为灾民提供支援和协助，演艺界亦有不少热心人士伸出援手，有钱出钱，有力出力。不过，艺人们捐款的数字就往往成为外界关注焦点，甚至将某些艺人来作比较。昨日YouTube频道「田豪祖3宝channel」开直播，邀请得已故「慈善伶王」新马师曾的长子邓兆尊作客做嘉宾，当中被问到艺人捐款是否有压力时，他就揭开艺人公开捐款数目背后目的！

邓兆尊捐钱冇压力

被指坐拥多个物业、身家过亿的邓兆尊，直播中被问到捐款可有压力时，他即反驳并淡定回应：「我讲你听系冇压力，掉返转讲，点解我要出嚟讲俾人听我捐咗几多钱？！」主持人之一的曾志豪追问：「唔讲，但都会问你有冇捐钱吖嘛？」邓兆尊续说：「每个人有自己睇法，我屋企教我做咗善事唔使讲畀人听，自己心安理得就得。讲你听嘅原因，系我依家揾紧食，我话俾你听因为我费事畀人插。」

接着，邓兆尊继续揭开艺人公开捐款真正目的是为悭税：「第一；其他点解有啲人捐钱会喺自己慈善基金讲出嚟，𠮶啲真系捐钱，私人攞出嚟未必系（会讲）捐钱，因为捐钱例如每年《欢乐满东华》、《仁济》......点解咁多人冲出嚟捐钱，啲大有钱佬，因为啲钱可以抵消佢哋畀嘅税。艺人都一样，例如捐100万，咁税可以扣返（免税额）100万，所以好多艺人冲出嚟我捐咗呢个钱，咁税咪俾少咗啰。」

相关阅读：邓兆尊公开四、五奶身份？一拖二疑现身高级酒店笑吟吟 两女身材丰满衣着清凉

素海霖：捐几多关你X事

港产AV女优素海霖早前亦向仁济医院捐赠了一笔捐款，虽然获得不少网民支持，但亦有反对声音。素海霖上载了一条自拍短片，她爆seed说：「其实班X样可唔可以收嗲？系呀我会讲粗口，唔使用呢样嘢嚟攻击我。捐几多关你X事咩，人哋都系用紧钱，捐三百蚊又好，三千蚊又好，三万蚊又好，就算三十蚊又好，人哋都系用紧本身呢啲钱去做其他嘢。」她续说：「唔使特登去影响人，好似要情绪勒索，一定要捐边间先得，如果唔系冇用。总之，一有事啲人丑态出晒嚟，食屎啦！」

相关阅读：港产色情女神亲身示范脱私密部位毛发 公开脱剩内衣片尺度超越想像 开一条件三分钟任睇

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
02:46
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 6消防装置承办商被捕
突发
25分钟前
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
时事热话
3小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
5小时前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
23小时前
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 取回屋契证件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突发
7小时前
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
影视圈
5小时前
有骗徒冒认宏福苑灾民单亲妈妈范小姐募捐，她出帖澄清绝无发起筹款。
宏福苑五级火│受灾单亲妈妈范小姐遭冒名募捐 强调不收取捐款 吁市民提防
突发
5小时前
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
影视圈
9小时前
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 16:39 HKT