80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼

近日，有网民在Facebook的「旧相重温」群组中，分享前TVB艺人甘国卫与第二任太太朱璧汶（又名朱小宝）的近照，随即引来一批年长网民热烈讨论。照片中，甘国卫与朱璧汶在街头合照，笑容灿烂，幸福之情溢于言表。不少网民大赞年近70的甘国卫保养得宜，更羡慕二人结婚35年依然恩爱如初。

《欢乐今宵》曾直击甘国卫与朱璧汶婚礼

甘国卫与朱璧汶同为当年的TVB艺员，甘国卫在剧集中多数饰演奸角，亦曾加入《欢乐今宵》，在《鹿鼎记》中饰演「德格勒」，以及《神雕侠侣》中的「赵志敬」亦是他的代表作。而其妻朱璧汶亦是活跃的演员，二人亦不时亮相综艺节目。他们当年的婚礼更获《欢乐今宵》为他们制作特辑，直击结婚过程，见证了这对璧人共谐连理。

从当年的电视画面截图可见，穿上白色婚纱的朱璧汶明艳照人，而身穿礼服的甘国卫则英气十足。《欢乐今宵》纪录了二人从签署结婚证书、交换戒指、深情一吻，到婚宴的一些甜蜜时刻。在婚宴上，《欢乐今宵》的主持人更现场访问一对新人，场面非常热闹温馨，也让全港观众分享了他们的喜悦。

甘国卫淡出幕前钻研佛学

事隔多年，甘国卫与朱璧汶已淡出幕前，生活低调。甘国卫在1980年代接触佛学和粤曲文化后，于1990年代拍完《大唐名捕》便逐渐淡出幕前。直至近年才以玩票性质接拍剧集，分别拍过ViuTV剧集《婚内情》及《娱乐风云》，但都是演闲角。

甘国卫转型成为佛学讲师，更在2005年开班教授粤曲演唱技巧。据悉，他也在元朗经营素食餐馆。近年，甘国卫与太太朱璧汶不时在粤曲演唱会、社区活动中作公开演出。而甘国卫时常拍片讲佛学，并上载到YouTube，可见二人生活惬意，信仰虔诚。 这次的近照曝光，让不少观众勾起了当年的集体回忆。网民纷纷留言：「甘国卫keep得好好」、「佢哋真系恩爱几十年」、「模范夫妻」。

