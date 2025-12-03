Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼

影视圈
更新时间：09:00 2025-12-03 HKT
发布时间：09:00 2025-12-03 HKT

近日，有网民在Facebook的「旧相重温」群组中，分享前TVB艺人甘国卫与第二任太太朱璧汶（又名朱小宝）的近照，随即引来一批年长网民热烈讨论。照片中，甘国卫与朱璧汶在街头合照，笑容灿烂，幸福之情溢于言表。不少网民大赞年近70的甘国卫保养得宜，更羡慕二人结婚35年依然恩爱如初。

《欢乐今宵》曾直击甘国卫与朱璧汶婚礼

甘国卫与朱璧汶同为当年的TVB艺员，甘国卫在剧集中多数饰演奸角，亦曾加入《欢乐今宵》，在《鹿鼎记》中饰演「德格勒」，以及《神雕侠侣》中的「赵志敬」亦是他的代表作。而其妻朱璧汶亦是活跃的演员，二人亦不时亮相综艺节目。他们当年的婚礼更获《欢乐今宵》为他们制作特辑，直击结婚过程，见证了这对璧人共谐连理。

从当年的电视画面截图可见，穿上白色婚纱的朱璧汶明艳照人，而身穿礼服的甘国卫则英气十足。《欢乐今宵》纪录了二人从签署结婚证书、交换戒指、深情一吻，到婚宴的一些甜蜜时刻。在婚宴上，《欢乐今宵》的主持人更现场访问一对新人，场面非常热闹温馨，也让全港观众分享了他们的喜悦。

相关阅读：73岁《欢乐今宵》风流主持罕现身  发量惊人谈笑风生极潇洒  内地掘金豪买别墅疯狂升值

甘国卫淡出幕前钻研佛学

事隔多年，甘国卫与朱璧汶已淡出幕前，生活低调。甘国卫在1980年代接触佛学和粤曲文化后，于1990年代拍完《大唐名捕》便逐渐淡出幕前。直至近年才以玩票性质接拍剧集，分别拍过ViuTV剧集《婚内情》及《娱乐风云》，但都是演闲角。

甘国卫转型成为佛学讲师，更在2005年开班教授粤曲演唱技巧。据悉，他也在元朗经营素食餐馆。近年，甘国卫与太太朱璧汶不时在粤曲演唱会、社区活动中作公开演出。而甘国卫时常拍片讲佛学，并上载到YouTube，可见二人生活惬意，信仰虔诚。 这次的近照曝光，让不少观众勾起了当年的集体回忆。网民纷纷留言：「甘国卫keep得好好」、「佢哋真系恩爱几十年」、「模范夫妻」。

相关阅读：《欢乐今宵》女星罕受访网民发现异常极忧心？80年代嫁满族名医后人引退 转行变富豪救星

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
14小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
17小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
19小时前
大埔宏福苑五级火︱宏昌阁婆婆与外佣同遇难 女儿哀诉骤失至亲经历吁生者振作
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火丨前香港先生忆救火称「兴奋」 被轰消费灾难 网民：影衰香港消防员
大埔宏福苑五级火丨前香港先生忆救火称「兴奋」 被轰消费灾难 网民：影衰香港消防员
影视圈
13小时前
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
16小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
22小时前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 宏志阁居民今晨9时起陆续回家执拾
突发
41分钟前
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
饮食
14小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
16小时前