人气花旦深夜惨遭「家暴」手臂现血痕 一原因遭「同居者」武力对待：嬲我冇陪佢

现年36岁、选美出身的蔡洁（Jacky），一直被指貌似视后李佳芯，加上样靓身材好，近年有不少拍剧机会。之前蔡洁与黄宗泽的绯闻传得热哄哄，早阵子她更被指获富商力追忽然富贵，出入以名车代步，佩戴价值48万的名表，甚至搬到价值逾千万的豪宅郝德杰山居住，但事后她却极力否认，并强调自己仍单身，连带间接否认与黄宗泽拍拖。近日忙于拍摄工作的蔡洁，不但没有闲情拍拖，连爱猫都没有时间陪伴。日前她因开工而冷落了家中猫咪，结果回家遭报复抓伤。

蔡洁凌晨四点出门开工

蔡洁是爱猫之人，家中饲有一只5岁大的布偶猫「猪仔」，她经常在IG分享与猫咪的生活点滴。日前她上载了与猫咪的合照，并透露自己近日因工作忙碌关系，冷落「猪仔」而遭到报复，她留言写道：「最近呢几日都系凌晨四点几就出门工作，返到屋企已经晚饭时间，可能猪仔嬲我冇陪佢，今日发咗脾气，唔小心整损咗我，不过我冇嬲佢，净系想揽住佢瞓觉。今晚应该可以瞓到八个钟，瞓醒就12月啦～希望今个冬天会温暖一点。」不少粉丝留言赞蔡洁是个「好妈妈」，「真是个好妈妈！但猫猫脾气还得小心一下」、「呢只猫真系呢！」等。

蔡洁曾生活拮据银行户口仅余数十元

蔡洁于2012年参加《墨尔本华裔小姐竞选》，夺得冠军和最上镜小姐等七个奖项，成为七料冠军！翌年出战国际中华小姐竞选，并获得「最受传媒欢迎佳丽」奖，2014年大学毕业后加入娱乐圈。其后蔡洁凭处女作电影《香港仔》一脱成名，并获提名香港电影金像奖「最佳新演员」，不过当年生活依然拮据，试过银行户口只有数十元。直至2018年，蔡洁转投邵氏后备受力捧，并火速上位。

