大埔宏福苑五级火丨ViuTV曾借宏福苑取景拍反围标剧集 《小业主战线》将重新调整拍摄安排

大埔宏福苑11月26日发生五级夺命大火，酿成逾150人死亡。昨日（2日）有网民在Threads发布声称是「宏福苑大火前最后一张公告」的相片，疑揭ViuTV曾申请到宏福苑拍摄一部以反围标为主题的剧集《小业主战线》，由张继聪与周秀娜主演。昨日ViuTV证实剧集曾到宏福苑取景，已决定重新调整拍摄安排。

张继聪回复网民

ViuTV回复传媒表示：「《小业主战线》一剧早前曾于宏福苑进行拍摄工作。剧组仝人对火灾事故深感悲痛，并向遇难者致哀及痛失家园的居民致以慰问。受事故影响及考虑到宏福苑居民的感受，剧组将重新调整拍摄安排。」而张继聪今日（3日）在threads回复转发报道的网民，表示保持正面态度：「Stay positive」。

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春 旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」

宏福苑原借场地拍剧至明年1月

据网民分享的图片所见，宏福苑业主立案法团曾在2025年11月8日发出通告，借单位进行拍摄工作：「法团收到ViuTV剧组的申请，拟于本年11月中旬至明年1月中旬在本苑拍摄电视剧集。剧组除在屋苑公众地方进行拍摄外，亦希望能到4个单位内进行拍摄工作。」

通告未有提及剧集名，但一众网民猜测，剧集正是由张继聪和周秀娜主演的ViuTV新剧《小业主战线》。据指剧情讲述一群小业主为对抗法团围标而展开斗争，其题材与时下热议的屋苑管理问题息息相关，让网民对此巧合感到惊讶。

《小业主战线》讲述反围标故事

ViuTV在今年10月的「ViuTV 2026 节目巡礼」上，已重点推介《小业主战线》。官方介绍此剧为「一套超写实嘅民生议题原创剧」，讲述「一班香港地道小业主 VS 围标集团」的故事。作为主演之一的张继聪当时表示，剧本题材新颖，描绘小业主对抗业主立案法团的公义之战，能拆解利益背后的人性与权力，是「贴地又够火」的现实题材剧。有传媒就剧集拍摄地点联络张继聪，他请传媒向ViuTV查询：「我一个演员唔方便答。」

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜张继聪与谢安琪捐仁济100万 邓丽欣画展门票收益助灾民

众星悼念大埔宏福苑五级火死难者：