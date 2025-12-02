宏福苑五级火丨《带阿姐看世界》今晚复播 加插汪明荃慰问片：呼吁大家关心今次事件

因早前大埔宏福苑发生严重火灾，TVB台庆综艺节目《带阿姐看世界》停播四集以示哀悼。节目于今晚（2日）十点半在翡翠台恢复播映，并在节目开始前，加插了汪明荃（阿姐）为火灾灾民打气及慰问的片段。

汪明荃：心情非常沉重

片中汪明荃表示心情沉重，并向所有受影响的朋友、消防员、医护人员及参与救灾的每一位致敬，祝愿大家平安，一同重新出发。她说：「大家好，我系汪明荃。上星期三大埔宏福苑嘅火灾，我同大家一样，心情非常沉重。喺度我代表我哋节目团队，向所有受今次火灾影响嘅朋友，送上最深切慰问；同时亦向各位消防员、医护人员同埋参与救灾嘅每一位致敬。作为艺人，我都希望尽一分力，呼吁大家关心今次嘅事件；而另一方面，我亦都希望以演员嘅专业，藉住做好嘅节目，陪伴大家，将温暖送畀你哋。祝愿大家都平安，我哋一齐再出发。」

周嘉洛陪汪明荃献「第一次」

今晚复播的节目内容将继续澳洲站的旅程，由「旅伴」周嘉洛陪伴汪明荃体验人生首次的「Roof Climb」，登上50米高的阿德莱德椭圆球场（Adelaide Oval）顶部。有畏高症的汪明荃在挑战前难掩紧张，不断深呼吸，而一旁的周嘉洛则尽显「暖男」本色，细心地帮汪明荃穿上保护装备，并不断打气：「唔使担心呀阿姐，我会一路喺你后面。」在周嘉洛的鼓励下，汪明荃最终鼓起勇气，完成了悬空后仰的创举。事后她坦言，虽然紧张，但作为演员，凭借「一roll机就要嚟啦」的专业精神，总能克服困难。

汪明荃海外人气高

除了刺激的挑战，节目中亦有温馨有趣的互动。周嘉洛带汪明荃到访Central Market，并挑战以有限预算购买食材，为汪明荃炮制意粉。虽然周嘉洛事前特意上了两堂烹饪课，但仍在第一关「开火」时就遇到困难，最终更将白汁意粉煮成「豉椒意粉」，令汪明荃大感「惊」艳。

此外，他们亦走访了唐人街的烧腊店和市集。在Central Market，有店员认出汪明荃，表示是剧集《我的野蛮奶奶》的粉丝，足见汪明荃在海外的高人气。

汪明荃周嘉洛澳洲之旅精彩不断

《带阿姐看世界》首站澳洲之旅，除了今晚播出的内容，早前亦已播出二人自驾游、乘坐热气球等片段。周嘉洛在旅途中对汪明荃的照顾无微不至，例如在乘坐热气球时，为了方便汪明荃进出，他总会第一时间跳入或跳出篮子，并温柔地抱汪明荃进出，更在过程中为她挡住热气，被制作组封为「绝世暖男」。

