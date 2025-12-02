大埔宏福苑五级火丨TVB最索后母捐逾十箱物资 返港即开支票：做咗悬在心头几天的事

大埔宏福苑五级火，造成严重伤亡，摧毁了无数家庭，令全城陷入悲痛，社会各界都积极为灾民提供支援，演艺界亦有不少热心人士伸出援手，出钱出力，合力帮助灾民早日重建家园。有TVB「最强继母」的杨卓娜亦尽绵力，捐出5万元及物资支援大埔受灾居民。

杨卓娜：献上一份绵薄之力

今日（12月2日）杨卓娜在IG上载开支票及入数纸的照片，向因火灾而痛失家园的大埔居民施以援手，并留言表示：「返到香港啦！终于做咗悬在心头几天的事！」还写道：「仅代表MallNatural全体同事和支持我们平台的各位兄弟姊妹，为大埔宏福苑献上一份绵薄之力，与受灾的居民共渡难关。不懂豪言状语，只知道复健，重建之路仍然漫长，即使十元八块的捐助，如恒河沙数，能积少成多，哪怕是最微弱的星火，亦能灿燃暗黑的困途！随喜功德！爱心不分大小，一点点微光，彼此守望，不以善小而不为！一滴水虽小，但能汇聚成河；一颗心虽微，但能温暖人间！」

杨卓娜愿居民早日走出阴霾

杨卓娜愿居民早日走出阴霾：「祈愿逝者离苦得乐，生者早日走出阴霾，重拾对生命的勇气和热情！愿我们在黑暗里，成为彼此的小小光亮！愿我们拥有爱分享的心，对世界回馈！」她亦希望大家以感恩的心去创建更美好的社区，更美好的香港！此外，杨卓娜回港前亦着同事准备了十数箱一次性的梳洗用品给有需要的居民，并以将物资交到大埔区议员分派。

