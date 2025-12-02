杨千嬅个唱遇信号干扰 团队果断应变保演出 第三场出意外特技人悬吊半空至完场

一连六场的「杨千嬅Live My LIVE演唱会」昨晚进行第三场演出。尽管开场前及表演期间，因天气干燥导致部分电子接收仪器出现信号问题，引发舞台设备小状况，但团队反应迅速，确保所有表演顺利完成，赢得观众赞赏。

演出开始前，大会已发现部分无线设备受不明信号干扰。开场时，原定载著杨千嬅缓缓驶向主舞台的渡船，因信号接收问题意外停止。千嬅处变不惊，在完成歌曲《旧地》后，穿著八吋高跟鞋从容步下舞台，优雅漫步至主舞台位置。其后演唱《最好的债》时，一位特技人员「峰哥」的升降装置亦出现类似问题，无法正常降下。基于最高安全准则，现场指挥中心立即启动应急预案，在确认「峰哥」个人安全装备运作绝对正常后，决策让其于高空原位等待，直至演出结束、观众完全离场，方在安全可控的环境下由专业团队协助返回地面。

演出结束后，千嬅与团队马上换装返回舞台，亲自慰问安全著地的「峰哥」，直至确定他一切安好。尽管检查确认机械安全无碍，主办方「正向文化娱乐」杨千嬅老公丁子高为了彻底消除任何不确定性，团队仍决定余下三场演出暂停此空中特技环节，将以其他方式完成该部分表演。

千嬅昨晚 talk 位时，亦跟观众说：「开场时舞台底下非常混乱，我要在整片LED地屏上像长跑一样，几乎跑出馆外，冲足一百米才能上台，所以有时大家会见我气喘。」她亦笑著解释演出稍延迟开骚的原因：「可能今晚浪大，『船』抛锚迟到，我喺『船底』搞咗一阵，谂方法爬上船，开场时声音都有啲震，差啲要游过嚟，要大家等咗一阵，真系唔好意思。」

主办方随后亦发出详细说明，向公众解释事件中的专业安全考量与处理流程，强调所有决策均以人员安全为最优先，并感谢观众的理解与包容。团队每日均进行严谨设备检查，此次为极罕见的突发技术状况。事故发生后，团队已于翌日清晨进行全面且更严格的检测与测试，确保后续演出百分百安全可靠。

