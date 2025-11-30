周润发哽咽悼大埔宏福苑五级火罹难者掀热议 代表香港现身MAMA 网民：好有心，得佢唔会被闹

周润发（发哥）原先传出将缺席本届于香港启德主场馆举办的MAMA大奖，然而昨晚（29日）却惊喜现身担任压轴颁奖嘉宾，令网民大表惊喜。周润发上台时并未即时颁奖，而是先以沉重的心情，请求全场观众及艺人起立，哽咽为日前大埔宏福苑五级大火的死难者默哀，场面庄严肃穆，大批网民在社交平台讨论，表示非常感动。

周润发现身引网民热议

周润发在悲伤情绪下快速转换成幽默态度的举动，在网上引起极大回响，大批网民纷纷留言表达感动与敬佩。不少网民大赞周润发非常有心，展现了真正的国际巨星风范。有网民表示，这份心意难能可贵，令人肃然起敬，特别是看到全场跟著起立默哀的一刻，场面令人震撼。许多人更指出，由传闻不出席到惊喜现身，原来是为了这件有意义的事，更让人对周润发的为人深感敬佩。

网民留言：「发哥真系好有心！」、「发哥真系好cute。好有影响力」、「因为最近发生嘅灾难，呢个颁奖典礼真系还需要一个有影响力嘅香港人嚟做结尾」、「发哥哽咽果个moment真系有啲想喊，Feel到佢今次出席真系好Respect每一个人」、「发哥代表香港出席很合适，也感谢整个MAMA团队与表演者对香港的心意」、「稍为缓和到无咁压抑」、「呢个位一定要发哥，得佢先可以喺咁沉重嘅气氛下拉返个情绪上嚟之余，唔会畀人闹」。

相关阅读：MAMA 2025丨周润发白发黑装压轴现身 三语请观众起立 哽咽盼全场悼念火灾死难者

周润发胸前别上黑丝带

回看昨晚周润发出席MAMA大奖的画面，他身穿黑色西装、胸前别上黑丝带，顶著一头白发登上舞台。他先以广东话、普通话及英语三种语言，向在场所有来宾提出请求：「在我颁奖之前，我有一个小小的要求，希望大家一齐起身，为我哋大埔宏福苑居民送上衷心嘅祝福。」在说到英文时，周润发更一度情绪激动、语带哽咽，场面令人动容。随后，全场灯光熄灭，在场所有K-pop明星与观众皆一同起立，静默哀悼。这个突如其来的环节，让MAMA大奖增添了浓厚的在地关怀与人情味。事实上，由于11月26日发生的大埔宏福苑五级火灾造成逾百人死伤的悲剧，MAMA主办方已即时决定取消红地毡环节，以及改动表演内容，并以「支持香港」为主题，对颁奖礼流程作出调整，安排令不少香港网民表示感受到尊重，亦对MAMA主办方的安排表示感谢。

相关阅读：《善心满东华》过百艺人默哀1分钟 汪明荃胡枫神伤哀伤 《永不放弃》惹哭戴祖仪罗毓仪

周润发幽默缓和沉重气氛

默哀仪式结束后，周润发收起悲伤情绪，随即展现其幽默风趣的一面，笑称：「多谢MAMA畀呢个机会我，我等呢个机会，等咗七年（周润发七年前曾任颁奖嘉宾），等到头发都白晒！」他更调皮地以韩语催促「快啲快啲」，成功缓和了现场的严肃气氛，引来全场笑声。随后，他颁发当晚最大奖项「年度艺人」（Artist of the Year）予韩国天王G-Dragon（GD）。 两代巨星在台上互动热烈，周润发更俏皮地牵起GD的手，成为当晚另一经典画面。G-Dragon在获奖感言中也呼应了当晚的气氛，表示：「虽然今天是个值得开心的日子，但也是一个令人伤感的日子，悲喜交集。」

相关阅读：杨千嬅神情肃穆全黑衣低调抵红馆 演唱会如期举行 首场连同六场周边收益全数捐出

艺人齐心捐款助救援行动及灾后重建：