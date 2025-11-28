大埔宏福苑五级火丨关宝慧贴《新闻女王2》剧照：良心何在 居民曾就天价维修费报《东张》惹网民联想剧情

日前大埔宏福苑发生五级夺命大火，酿成过百人伤亡的惨剧，事件震惊全球。外界纷纷议论火灾起因，有网民翻出该屋苑的住户年前曾就3.3亿元天价维修费等问题，向TVB节目《东张西望》求助，质疑事件涉及「黑箱作业」及承办商失责，令一场火灾背后可能隐藏著更深层的「人祸」。这宗惨剧令网民联想到热播剧《新闻女王2》的剧情，有份参演的关宝慧今日（28日）亦在IG发文：「良心何在。」愤怒发声。

「芬姐」挟持中饱私囊法团代表

在《新闻女王2》中，关宝慧饰演的「芬姐」，因其居住的大厦维修问题与法团发生纠纷，怀疑对方中饱私囊，最终情绪崩溃，持刀挟持法团代表，引发激烈冲突，并向电视台求助，要求「Man文慧心」为她讨公道。

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方 被指曾讲中多地有地震

关宝慧发文抒发心声

而宏福苑居民年前「报东张」事件再掀讨论，让许多网民联想到《新闻女王2》中「芬姐」的遭遇。饰演「芬姐」的关宝慧今日凌晨亦有感而发，在IG上载了她在《新闻女王2》中的剧照。照片中的她眼神充满绝望和愤怒，完美演绎了小市民在面对不公义时的无助。她借剧照抒发心声，写道：「试问良心何在？这是人命啊！衷心希望当局尽快彻查真相，还逝者的安息！还伤者的治愈！还事故中受害人的公度（道）！」留言引起部份网民的共鸣。

相关阅读：大埔宏福苑五级火丨业主1年前揾《东张西望》投诉3.3亿天价维修屋苑 揭「黑箱作业」惊天黑幕