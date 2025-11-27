大埔宏福苑五级火｜杨紫琼传将缺席MAMA颁奖礼  发声为灾民祷告：我已心碎

大埔宏福苑昨日（26日）发生严重的五级大火，已造成最少55人死亡及多人受伤，包括一名殉职消防员。将于明天和后天（28、29日）于香港启德主场馆举行的MAMA颁奖礼，即使会照常举行，但有传本身当颁奖嘉宾的周润发和杨紫琼，或会缺席颁奖礼。而杨紫琼就刚于IG为大埔宏福苑五级火发声，表示十分痛心，并为大埔祷告。

大埔宏福苑五级火｜杨紫琼：我已心碎

杨紫琼以英文表示：「当听到大埔传来的噩耗，我十分心碎。我为哀痛中的家属、受伤的人们以及所有被这场悲剧带来影响的人们祷告。衷心多谢消防员、救援队以及所有在这样艰难的情况下，挺身而出提供帮助的人们。请尽你所能支持当地的救援工作，并为这些家庭祈祷，愿他们在这段难以想像的艰难时期获得力量、疗愈和慰藉。」。杨紫琼悲天悯文一字一泪，但未有透露是否出席MAMA颁奖礼。

大埔宏福苑五级火｜韩电视台指杨紫琼缺席MAMA

据韩国电视台JTBC新闻报道，指周润发和杨紫琼都不会出席MAMA颁奖礼，报道表示：「2025年MAMA颁奖典礼在距离典礼举办地启德体育场约20公里处发生悲剧后，主办单位紧急召开内部会议。包括杨紫琼和周润发在内的多位本地明星已确认退出颁奖典礼。杨紫琼是首位获得奥斯卡最佳女主角奖的亚洲女演员，周润发则凭借《卧虎藏龙》和荣获奥斯卡最佳外语片奖的《英雄本色》等影片而闻名，他们原定作为颁奖嘉宾出席。鉴于今天早上已有众多韩国流行音乐组合启程前往《2025 MAMA颁奖典礼》，全面取消的可能性不大。目前正在讨论诸如缩短演出时长等方案。」

大埔宏福苑五级火｜MAMA被指取消红地毡环节

有指明日（28日）举行的MAMA，会取消红地毡环节，并在开场增设默哀仪式，颁奖礼将按计划录制，但延后播出。

