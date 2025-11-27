大埔宏福苑五级火丨演艺界暖心伸援手 翁嘉穗提供免费海马床褥 江若琳供应食物 男团成员搬物资

大埔宏福苑昨日（26日）发生严重的五级大火，已造成最少55人死亡、66人受伤，包括一名殉职消防员。多名演艺圈有心人不但于个人社交网中分享相关援助资讯，前港姐冠军翁嘉穗为火灾受影响市民提供免费海马床褥，MIRROR成员陈瑞辉（Frankie）及ERROR成员193（郭家骏），亲力亲为帮手于凌晨时段搬运物资；而江若琳丈萧润邦经营的餐厅亦通宵营业，帮助有需要的市民。

大埔宏福苑五级火｜翁嘉穗提供免费海马床褥

不少宏福苑受影响市民昨夜未能返到家中，需要到暂避服务单位暂住，前港姐冠军翁嘉穗，其夫是海马牌床褥创办人兼七海化工集团主席邬友正，她昨夜上载一张照片，见到已运送多张海马牌床褥到暂避处，让受影响市民免费有床褥使用。海马牌床褥IG表示：「11月26日下午，香港大埔区宏福苑发生火灾，造成部分市民受灾。SEA HORSE海马牌（以下简称“海马牌”）在傍晚6：00接到香港红十字会与EmpowerHer Network督导委员会成员邬翁嘉穗女士（Ms Virginia Yung）的支援协调通知后，海马牌迅速响应应急机制，调配库存床褥，协调运输车辆，于当晚9：30前送达200张床褥，助力解决临时安置需求，以实际行动传递关怀与支持」。

大埔宏福苑五级火丨宣萱愿暂托毛孩

宣萱一向喜欢毛孩，早前就宣布暂托失败最后领养年老狗狗，今次火灾除了人类受害外，有毛孩亦痛失家园，她就于社交网表示：︰「如需暂托，可留message，我可以收1-2只」。

大埔宏福苑五级火｜陈瑞辉Frankie亲赴大埔帮忙

MIRROR成员陈瑞辉亲身前赴大埔，拍下现场大批市民携同物资前往供灾民暂避的社区会堂照片，他表示：「感动！拎物资去个时唔知应该去边度放低物资，未去到已经眼到大批市民拎住物资出发。唔识路嘅我，跟住大队行就去到物资站，同行有好多学生都系喺宿舍拎物资出嚟帮忙，回程都仲见到不断有人拎紧物资去。一方有难八方支援！」

大埔宏福苑五级火｜陈瑞辉Frankie获居民赞赏

Frankie的举动令人感动，有居于宏福苑的粉丝多谢他的支援，Frankie表示︰「有咩必需物资系唔够嘅，可以喺group讲。讯息量太多太快，大家依家都唔系好了解咩物资系急切需要支援。有不安情绪系正常，尽量用适合自己嘅方法抒发咗佢，仍然有人喺度努力紧。畀多啲支持努力紧嘅人又好，畀多啲支持大家都好，希望大家平安。」

大埔宏福苑五级火｜193郭家骏落手落脚搬物资

ERROR成员193（郭家骏）亦有亲自到大埔送物资。193在社交平台发文并表示：「觉得自己搬咗一晚嘢之后大只咗，见到凌晨仲咁多人咁团结帮手有啲感动，仲要喺冇约定嘅情况下，撞到我一位好叻嘅队友喺物资中转站帮紧手。」，而193的队友吴保锜本身住在大埔，之后亦有帮手搬物资。

大埔宏福苑五级火｜江若琳丈夫经营食物通宵营业

江若琳亦在IG发文，指其老公萧润邦所经营的餐厅的大埔分店昨夜通宵开放，为受火灾影响居民提供免费食物及饮品，非常有心。

