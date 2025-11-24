Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB颁奖礼2025丨已离巢炎明熹与李佳芯再战《万千星辉颁奖典礼》 Gigi旧歌攞完奖又再提名

影视圈
更新时间：19:00 2025-11-24 HKT
发布时间：19:00 2025-11-24 HKT

TVB《万千星辉颁奖典礼2025》将于明年1月4日假澳门举行，今日（24日）公布首轮提名名单，除了一众效力TVB的艺员有作品入围，「外援」佘诗曼、宣萱、林保怡、陈法蓉等都有提名，而更惊喜的是，早前离巢发展的炎明熹 (Gigi) 及李佳芯 (Ali) 都有份提名奖项。

炎明熹离巢TVB照有提名

炎明熹凭借在《声梦传奇》夺冠后火速走红，一度成为TVB力捧的「金蛋」。不过，自2024年4月底传出续约谈判不顺后，炎明熹的工作量大减，一度被外界视为「雪藏」。直到2025年9月，正值炎明熹出道四周年之际，TVB官网删除其艺人资料，证实双方合约结束，正式离巢。

恢复自由身的炎明熹随即在IG宣布将以独立歌手身份「重新出发」，并成立个人工作室。尽管与TVB的合作关系已经结束，炎明熹仍凭歌曲《最动人一次》入围《万千星辉颁奖典礼2025》的「最佳电视歌曲」奖项，可见其作品依然受到肯定。

炎明熹得奖旧歌再度入围

吕乔恩凭《新闻女王2》片尾曲《Crystal Clear》提名「最佳电视歌曲」，此曲于上辑《新闻女王》是由炎明熹所演唱，当时她凭《Crystal Clear》于《万千星辉颁奖典礼2023》夺得「最佳电视歌曲」。早前《新闻女王2》播出，被发现换人不换歌，改由早前加入TVB的吕乔恩演出，而她更是《Crystal Clear》填词人，因而被网民指TVB安排吕乔恩「取代」炎明熹。

李佳芯凭《麻雀乐团》争视后

视后李佳芯（Ali）与TVB的续约问题同样拉锯多时。近年，李佳芯因各种因素导致工作量锐减，拍完《麻雀乐团》后更一度处于停工状态。2025年1月，李佳芯在出席活动时亲口证实，已于2024年12月正式约满，结束与TVB长达12年的宾主关系，未来希望以自由身接受更多不同的挑战。

虽然《麻雀乐团》成为她在TVB的告别作，但她在剧中突破形象的演出备受赞赏，并顺利入围《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳女主角」，将与佘诗曼、宣萱等实力派演员一同竞逐视后宝座。

